辣模稱「熱吻」是被設局　男主角圤智雨慘遭切割...女網紅曝內情

記者陳雕文／綜合報導

網紅圤智雨跟藝人李妍瑾結束不到一個月的短暫戀情，但過不到2個月，圤智雨即與女模「工業凱C」在台北街頭抱在一起，後來2人搭上雙層餐車巴士還「喇舌」許久，但如今工業凱C發文切割，稱親吻是被設局，都是圤智雨逼迫她交往的招式，面對突如其來的抨擊與切割，圤智雨傻爆眼，而知情人士也說話了。

▲圤智雨與新歡熱戀中。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼圤智雨和李妍瑾的戀情維持不到1個月就分手，過了1個多月，圤智雨再傳新戀情。（圖／翻攝自Facebook／圤智雨、李妍瑾）

圤智雨10日下午在微風廣場前，從後方環抱長腿辣妹，時不時親其頸部，兩人10指緊扣，儼然是熱戀期的情侶，後來2人要進雙層餐車巴士前，圤智雨還在服務人員面前親了辣妹一口，上車後的2人還在座位上激情舌吻。

原來，女主角是現年34歲，身高175公分，曾是職業軍人的D乳網紅「工業凱C」！兩人於晚間結束雙層巴士的約會，隨即牽手直奔圤智雨位於士林的住家。

▲▼圤智雨與長腿新歡坐雙層餐車巴士還熱吻。（圖／記者陳雕文攝）





但事情在11日出現了大轉折，工業凱C在臉抒發文痛批，「事件當日我雖感覺郭先生（圤智雨）言行反常，有刻意增加肢體碰觸等奇怪舉止，但考量郭先生常有較為浮誇言行且身處公眾場合無安全疑慮，並未多想。以致讓他有機會利用媒體資源公布兩人交往等不實報導，企圖利用輿論壓力使之同意交往及合作提議。」

工業凱C還提到，「郭先生利用雙方信賴關係設局，並以媒體報導給予輿論壓力，以脅迫的方式逼迫合作及與其交往，本人已感深惡痛絕。為保護自身名譽，從今起婉拒雙方所有合作事項，並藉此文澄清。如以上內容有不實毀謗，願接受法律裁判，如果郭先生再登門騷擾或跟蹤，我會立馬報警處理。」

面對「切割關係」的發文，圤智雨不願回應，目前電話不接、訊息已讀不回，但有知情女網紅私下透露，工業凱C提到圤智雨「刻意增加肢體碰觸等奇怪舉止」，但如果是所謂的設局，女生在等車的時候會讓圤智雨那樣抱著？如果沒有感情，女生會願意約會還在車上舌吻？

女網紅說明時間序，其實2人交往好一陣子，應該3年多了吧…結果因為先前AV女優娃娃跟圤智雨爆發衝突，還公布錄音檔等爭議，工業凱C決定分手，然後圤智雨才跟李妍瑾搭上線，但很多地方不合所以分開。圤智雨才又跟工業凱C恢復了聯繫，好像上星期才約會過，看不懂她這時候為什麼要搞切割的橋段，可能是受其他人影響才會發那個文。

翻開臉書、IG，五官艷麗的「工業凱C」經常分享火辣美照，她不僅擁有32D、25、36的好身材，身高175公分的她光長腿就有113公分。

▼工業凱C在臉書上擁有42萬名粉絲。（圖／翻攝自工業凱C臉書）