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獨家直擊／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨交新歡了　超辣對象是她

記者陳雕文／綜合報導

網紅推手、前AV導演圤智雨，去年11月中跟藝人李妍瑾結束一個月的短暫戀情…過不到2個月，圤智雨在台北街頭被記者直擊「另結新歡」！只見他與身材火辣的女子抱在一起，互動超親密。最後2人搭上雙層餐車巴士，圤智雨入座後更與辣妹「喇舌」許久！而女方的身份也在脫下口罩後曝光。

▲▼圤智雨。（圖／記者陳雕文攝）

▲圤智雨與新歡熱戀中。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼圤智雨和李妍瑾的戀情維持不到1個月就分手，過了1個多月，圤智雨再傳新戀情。（圖／翻攝自Facebook／圤智雨、李妍瑾）

圤智雨10日下午在微風廣場前，從後方環抱長腿辣妹，時不時親其頸部，兩人10指緊扣，儼然是熱戀期的情侶，後來2人要進雙層餐車巴士前，圤智雨還在服務人員面前親了辣妹一口，上車後的2人還在座位上激情舌吻。

▲▼圤智雨。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼圤智雨與長腿新歡坐雙層餐車巴士還熱吻。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼圤智雨。（圖／記者陳雕文攝）

原來，女主角是現年34歲，身高175公分，曾是職業軍人的D乳網紅「工業凱C」！兩人於晚間結束雙層巴士的約會，隨即牽手直奔圤智雨位於士林的住家。

記者於11日致電圤智雨，想查證他跟「工業凱C」的確切關係，圤智雨冷冷地說，「你們都拍到了，是還要我說什麼？可以不要煩嗎？」下秒掛了電話。

▼圤智雨在熱吻後一臉陶醉。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼圤智雨。（圖／記者陳雕文攝）

●新歡背景

據了解，數月前因「教召」話題超夯，「工業凱C」在臉書上以「前職軍」的身份發文，解釋教召抽籤的背後真相，但因為她的高顏值與魔鬼身材，讓許多人瞬間大歪樓。而退伍快10年的她也被起底，是現職模特兒、直播主，臉書上擁有42萬粉絲追蹤。

▲揭教召恐怖真相！前職軍起底「超兇D球女神」　邪惡視角被讚爆。（圖／翻攝自IG／Revy Lin凱C）

▲工業凱C五官精緻，身材也很火辣。（圖／翻攝自IG／Revy Lin凱C

「工業凱C」本名林思嘉，曾在陸軍服役5年，中士退伍，當初之所以會入伍，是家人覺得職軍很穩定，但她認為發展性有限，所以當了5年兵毅然決然轉職；如今，她已是一名專業模特兒，經常出沒展場及各大廠商品牌，同時也是直播主。

翻開臉書、IG，五官艷麗的「工業凱C」經常分享火辣美照，她不僅擁有32D、25、36的好身材，身高175公分的她光長腿就有113公分。

▼工業凱C在臉書上擁有42萬名粉絲。（圖／翻攝自工業凱C臉書）

▲▼工業凱C。（圖／翻攝自工業凱C臉書）

▲▼工業凱C。（圖／翻攝自工業凱C臉書）

▲▼工業凱C。（圖／翻攝自工業凱C臉書）

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