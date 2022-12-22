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獨／郭鬼鬼否認找人協調　圤智雨公開對話反擊「外流照是真的」

▲▼開戰。（圖／翻攝自郭鬼鬼、圤智雨臉書）

▲雪乳戰神郭鬼鬼因「外流照是否為合成」跟網紅推手圤智雨槓上。（圖／翻攝自郭鬼鬼、圤智雨臉書）

記者陳雕文／綜合報導

近期疑似「G乳戰神」郭鬼鬼私密照在網路瘋傳，郭澄清是被惡意合成，但網紅推手圤智雨看到照片後表示不像合成，判斷應是郭早期的照片。但貼文引發郭鬼鬼不滿，稍早還對媒體狠酸圤智雨「人賤自有天收」並否認找中間人跟圤智雨協調。對此，圤智雨稍早秀出對話截圖反擊說，「警察都覺得照片不是合成的！」

據《三立新聞網》報導指出，圤智雨向媒體透露，郭鬼鬼透過側翼「中間人」找他談，但郭鬼鬼表示自己忙到沒空理會，「我沒有派側翼去聯絡他，因為我忙著準備演唱會根本」還暗酸圤智雨，「人賤自有天收。」

▲▼郭鬼鬼曾得過第二屆JKF百大女郎性感美胸獎，並登上封面。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

▲▼郭鬼鬼曾得過第二屆JKF百大女郎性感美胸獎，並登上雜誌封面。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

▲▼郭鬼鬼。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

對此，圤智雨秀出對話截圖證實有「中間人」，且該名中間人還是警察的身份，圤智雨表示，「簡單講就是她叫人來要我改說法並跟她道歉，但連她的說客警察都覺得照片是真。」

從截圖來看，中間人對圤智雨說，「反正我覺得她可能就現在被靠腰到了，然後一直要你幫忙她澄清、道歉什麼的，加上之前你放出她胖胖舊照的事情，覺得你在針對她…你有考慮跟她通話嗎？」

▲▼對話截圖。（圖／圤智雨提供）

▲對話截圖。（圖／圤智雨提供）

圤智雨回說，「隨便啊！澄清是不可能的，照片是真的，跟她說叫她EQ高一點，冤有頭債有主。」圤智雨認為自己只是發表看法沒要針對誰，也希望郭鬼鬼別把砲火對向他，其實一直吵照片是不是合成沒意義，但被外流出去是事實，而把照片外流出去的人也不是他。

中間人又說，「是啊！我是覺得這樣只是傷到她自己，但是她現在拉不下臉吧！大家又不是瞎子，小玉的AI換臉還是可以看得出來一些不自然的地方啦！照片真的要檢查還是可以看出來有沒有合成，特別是如果拿到原檔有記錄原始資訊的。」

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