澳正妹陳屍海邊！男嫌逃出國4年落網願被引渡　「人不是我殺的」

▲托雅科丁利當時帶著寵物犬到海灘散步，再也沒有回家。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲24歲女子托雅科丁利（Toyah Cordingley）2018年陳屍在昆士蘭北部海灘，而涉有重嫌的印度裔男子辛格在事發後拋下妻小逃離澳洲，去年在印度落網。如今此案取得重大突破，辛格正式同意被引渡至澳洲受審，最重可能被判處終身監禁，但他宣稱，他沒有殺害托雅科丁利。

綜合7NEWS、太陽報報導，托雅科丁利2018年10月21日帶著寵物犬來到旺格蒂海灘（Wangetti Beach）散步，但卻再也沒有回家，直到隔日上午，她的遺體才被父親發現，身上傷痕累累半埋在沙丘中，而寵物犬則被栓在附近，沒有受傷。而來自印度的澳洲公民辛格（Rajwinder Singh）遭目擊者指控行跡可疑，更在案發後離開澳洲，拋下妻子、3名孩子與工作。

另據印度媒體報導，辛格向調查人員供稱，因為托雅科丁利的寵物犬朝辛格吠叫，雙方爆發爭執，因此辛格才會持刀攻擊她。去年，在澳洲昆士蘭州警方祭出100萬澳幣（約新台幣2100萬元）懸賞金抓人之後，辛格在印度落網。

▲涉重嫌男子辛格（Rajwinder Singh）去年11月在印度落網。（圖／達志影像／美聯社）

「我沒有殺那個女人」，38歲的辛格正式提出申請，同意被引渡至澳洲接受審判，要向澳洲法庭披露所有細節，「我想回去，這是（印度）司法體系一直在拖延的事情」。至於為何要逃離澳洲，辛格透露，之後會解釋這一切，「有2名殺人犯和2名受害者」。

澳洲與印度官方先前就已針對引渡達成共識，但這需要取得法院批准，預計將於周五批准引渡，而引渡法律團隊透露，辛格可能將於2月底返回澳洲。外傳辛格在逃亡的這4年因擔心被抓，一直沒有與妻子、3名小孩聯絡，這似乎是他想返回澳洲的主要動機。