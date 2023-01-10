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中國警告澳洲：對日本應小心謹慎　勿忘二戰教訓

▲▼日本及澳洲政府9日進行外交部長及國防部長的2加2磋商視訊會議。（圖／路透）

▲中國警告澳洲，對日本應小心謹慎。圖為2021年日澳外交部長及國防部長的2加2磋商視訊會議。（圖／路透）

文／中央社

中國官員今天表示，澳洲企圖拉攏亞太區域重要盟友日本之際，不應忘記日本在二戰期間對澳洲犯下的戰爭罪行。

法新社報導，澳洲中間偏左政府上任後一直努力修復與中國的關係。在保守派前政府領導下，澳中關係嚴重惡化。

澳洲當局最近還與中國區域競爭對手日本簽署一項新的安全協議，此舉被認為旨在遏制北京在太平洋區域的影響力。

中國駐澳洲大使肖千表示，考量到日本在二戰期間對澳洲的攻擊，坎培拉（Canberra）應在信任日本的問題上抱持謹慎態度。

他告訴記者，「在第二次世界大戰期間，日本曾入侵澳大利亞、轟炸達爾文（Darwin）、殺害澳大利亞人，並殺死澳軍戰俘。」

「小心注意未來的狀況。這個人曾經威脅你，以後也可能會再度威脅你。」

他說，「中國一直都是你們的朋友。」

2020年，中澳爭端最嚴重的時候，中國對大麥和葡萄酒等澳洲主要出口商品徵收懲罰性關稅，並且非正式終止進口澳洲煤炭。

有一段時間，中國當局官員甚至會拒絕接聽澳方電話。

澳洲前政府多次質疑北京的人權記錄，並推動針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源進行獨立調查，此舉顯然惹毛了中國。

肖千坦言，近年來雙方貿易「受到干擾」，但表示他希望貿易能「恢復正常」。

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