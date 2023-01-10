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日美英澳空降演習模擬「奪回離島」 　日媒：就是針對釣魚台

 

記者林彥臣／綜合報導

日本陸上自衛隊8日在千葉縣習誌野演習場舉行了傘兵空投演習，美軍、英軍、澳軍傘兵也參演，而且模擬的情境就是「離島受到他國進攻」情況。《朝日新聞》報導稱，這是英澳士兵首次參加這種軍演。

▲▼日美英澳空降演習模擬「奪回離島」。（圖／翻攝自Twitter／@jgsdf_1stAbnB）

▲日美英澳空降演習模擬「奪回離島」。（圖／翻攝自Twitter／@jgsdf_1stAbnB）

根據《朝日新聞》報導，日本陸上自衛隊第1空降團的自衛隊員接連空降，建立陣地，隨後利用直升機等轉移。本次軍演共有約千名自衛隊員和共計約百名美英澳士兵參加。

富士新聞網報導指出，軍演是針對「尖閣諸島」（台灣稱釣魚台）「有事」等情況的實戰性演練。

《每日新聞》則稱，此次軍演假象的情況是「奪回被佔據的離島」。

▲▼日美英澳空降演習模擬「奪回離島」。（圖／翻攝自Twitter／@jgsdf_1stAbnB）

▲富士新聞網報導指出，4國軍演就是模擬釣魚台被奪。（圖／翻攝自Twitter／@jgsdf_1stAbnB）

《朝日新聞》指出，在此次軍演開始前，日美英澳4國的傘兵指揮官還在6日召開了會議，就「離島的空降部隊運用」交換了意見。

《朝日新聞》報導還指出，這次4國軍演受到在野黨的批評，日本共產黨千葉縣委員會稱，「不能允許這種軍事訓練」，要求終止此次演習。

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