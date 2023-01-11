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社會 社會焦點 保障人權

腦癌轉移已無法進食…阿嬤淚崩抱著　8歲女童虛弱安撫：請不要哭

▲▼女童。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲8歲女童罹癌動刀，滿頭傷痕令阿嬤傷心不已，虛弱的女童還出言安撫，「請不要哭，我會撐住」。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名8歲女童去年被檢查出惡性腫瘤病開刀多次，後來因為失血過多中止手術，更糟糕的是，癌細胞在近期轉移到喉嚨，女童已經無法進食，並轉向安寧治療，醫生評估最多剩1年的壽命。收養女童4年的阿嬤頻頻落淚，女童露出虛弱地微笑說，「我很愛阿嬤，請阿嬤不要哭，我會撐住」令眾人鼻酸。

▲▼罹癌女童。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女童還在跟病魔對抗，痛苦模樣令人心疼，但女童仍舊樂觀面對。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，女童的原生父母因生了多名子女卻無力扶養，只能由社會局協助安置，後來土城區一對阿公阿嬤決定收養女童，相處了2年多，阿公阿嬤給了女童滿滿的愛，未料到了前年，女童出現間歇癲癇，到了去年更出現劇烈頭痛等症狀，阿公阿嬤趕緊將女童送醫，沒想到檢查出惡性腫瘤。

女童經歷3次手術，但後來因失血過多被迫中止…後來癌細胞又轉移到喉嚨，連流質都無法進食，只能靠營養針維持生命，加上原生父母已經簽字放棄治療，因此女童被轉到社區型醫院進行安寧治療。

看著女童受苦，阿嬤心碎不知所措，而女童就讀的國小家長會長呂建緯看了也心疼不已，決定想辦法爭取女童被北榮腦科權威許秉權收治！呂建緯表示，如果女童出生在健全的家庭，父母一定會拼命爭取救治機會，只求讓她跟其他小孩一樣平安、快樂長大，目前還在接洽許醫師當中，希望傳來好消息。

▼女童學校師長（站立者、圖右）都在女童旁邊鼓勵，阿嬤（圖左）則頻頻拭淚。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼女童。（圖／記者陳雕文翻攝）

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