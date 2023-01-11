睽違2年再飄香！門諾安寧病房化身咖啡館　癌患：好幸福

▲受疫情影響，睽違兩年多的門諾醫院迦南病房咖啡時光再度重啟。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受疫情影響，睽違兩年多的迦南病房咖啡時光再度重啟，濃濃的咖啡香，不僅為醫護提振精神，也吸引了多位患者與家屬聞香而至。罹患胃癌的林小姐說，自己本身就是咖啡愛好者，沒想到住院治療還能聞到咖啡香甚至品嘗到大師級的手沖咖啡，直呼彷彿置身於咖啡館，真的是太享受。



門諾醫院安寧病房交誼廳，飄散著濃濃咖啡香氣，讓濕冷的午後顯得格外的溫暖。擺脫疫情陰霾，隨著探病規定以及大門進出管制的放寬，為了讓安寧病房的患者與家屬放鬆心情、舒緩壓力，院方重啟咖啡時光，活動首日就有三位咖啡業者的熱情響應，讓患者與家屬以及辛勞的醫護一次便可品嘗到多種咖啡香氣。

▲活動首日就有三位咖啡業者的熱情響應。



柴燒咖啡師財哥說，平常都是在咖啡廳裡沖咖啡，這是第一次走進醫院為患者沖咖啡，希望將咖啡廳的氛圍帶進醫院，讓患者與家屬甚至是醫護都能感受咖啡的美好同時讓也緊繃的情緒能夠適時的放鬆。「看到患者與家屬露出淺淺的微笑與滿足，這個回饋就是此行最大的收穫了！」

曾經經歷家人生病住院的咖啡師Casey說，因為經歷過所以感同身受，當她得知醫院要重啟咖啡時光的消息時，義不容辭的馬上加入，期盼能將手沖的溫暖，傳遞給正在為對抗病魔而努力的每一位患者。

▲濃濃的咖啡香，不僅為醫護提振精神，也吸引了多位患者與家屬聞香而至。

將咖啡含在口中緩緩的吞下，那醇濃的香氣彷彿就是一股魔力，讓人又恢復了元氣。罹患胃癌正在接受治療的林小姐說，因為打著點滴不方便走到交誼廳，但喜愛咖啡的她早被濃濃的咖啡香所吸引，於是請先生將咖啡拿到了病房中，喝下咖啡的瞬間，彷彿病房成為她專屬的咖啡館，空氣中瀰漫著咖啡香，張小姐說：真的太幸福了！

▲將咖啡含在口中緩緩吞下，醇濃的香氣讓人恢復了元氣。

罹癌可以喝咖啡嗎？這不僅是家屬的擔憂，也是許多患者的疑問。門諾醫院緩和安寧療護中心主任陳翌真說，除了特殊病症外，咖啡本身的成分對癌症患者並沒有特別的禁忌，只要不過量，並錯開用藥時間，還是可以喝咖啡的。尤其，許多患者因為治療顯得虛弱無力、甚至是吃不下，此時若能讓病患保持生活中的樂趣，回歸正常生活的享受，對紓解病患的焦慮、疼痛，以及生活品質的提升將有很大的幫助。

門諾醫院感謝在地咖啡業者的支持與響應，期盼咖啡時光不僅能夠讓患者與家屬品嘗好咖啡，也能成為病房裡的「療癒時光」。