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桃園停水「張善政被側翼罵爆」！　王浩宇罕見救援：有點無辜

▲台水三坑抽水站7日因爆管導致桃園南區33萬戶大停水，市長張善政8日趕往平鎮進水場視察。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲台水三坑抽水站7日因爆管導致33萬戶停水，張善政8日趕往進水場視察。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

桃園市龍潭區三坑抽水站原水管線7日爆管，造成33.5萬戶大停水，至9日7時復水終達99％，桃園市長張善政也因此受到許多綠營側翼狂批猛攻。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇今（11日）竟罕見為張善政抱屈，直呼他有點無辜。

王浩宇今天在臉書發文表示，桃園市的自來水，屬於中央職權，除了雙北之外，雖然法律上有所規範，但之後升格的其他直轄市的自來水仍然屬於中央管理，這部分是事實。

▲台水三坑抽水站7日因爆管導致桃園南區33萬戶大停水，市長張善政視察平鎮進水場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王浩宇指出，桃園市政府有個叫做經發局公用事業科的單位，用以當作與台電、自來水公司合作的窗口，不過民眾分不太清楚中央、地方的職權關係，缺水、停電，甚至是機場的業務，其實每次出事都是罵桃園市長。

「張善政無辜嗎？ 有點，但也要習慣」王浩宇坦言，「因為市長還是有很多可以做的事，例如調配水源、安撫民眾、協助求償等等，這部分該做就要快點做」，他建議盡快跟里長建立溝通管道。

王浩宇文末表示，鄭文燦厲害的地方，是他直接用Line全桃園幾百個里長，里長已經習慣什麼事都直接找市長，這部分趕快把機制建立起來，讓溝通更為順暢，相信張善政很快就能上手，畢竟還有四年的任期，還是希望他能做好。

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關鍵字：

張善政桃園停水王浩宇

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