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學抖音網紅惡搞！拖鞋放超商鮮食櫃　26歲屁孩自曝「低能」求輕判

▲詹姓、龍姓男子去年3月夥同2少年在中壢某小七，將腳上拖鞋放置鮮食櫃拍照並PO網，店家怒提告。（圖／翻攝自臉書《靠北7-11》）

▲4人把拖鞋偷偷放到超商鮮食櫃再PO網耍帥，結果挨告。（圖／翻攝自臉書《靠北7-11》）

記者黃資真／桃園報導

無聊當有趣！桃園一名詹姓男子與友人在抖音上看到網紅拍攝的「超商放鞋子」影片，一時興起，跑到超商放飯糰的冷藏櫃放上鞋子與拖鞋，並PO到IG、臉書上炫耀，結果遭該超商企業提告。詹男雖提出證據稱自己智能較低，桃園地院仍依散布圖畫誹謗罪處拘役40日，得易科罰金。

判決指出，2020年3月26日凌晨1時許，詹男與另名19歲龍姓男子(通緝中)，以及2名辛姓、黃姓未成年少年(少年法庭審結)，在抖音上看到有網紅拍攝超商放鞋子的影片，決定模仿照做。

4人抵達桃園某家超商內，詹男、龍男分別將黑鞋與拖鞋放在原本放置飯糰、香蕉等食物之開架式冷藏櫃，並由2名少年持手機拍照，再分別上傳到他們的IG限時動態、臉書上。

結果噁心照片被其他網友發現截圖，並分享到臉書社團「靠北7-11」，PO文痛批「某個網友的IG看到的，請問你們這樣把鞋子放在這裡不嫌髒嗎？早上進貨都是放吃的耶……你這樣誰敢買阿」，遭超商企業顧問發現，氣得報警。

檢方認定4人行為等同於散布該超商食品衛生管理鬆散及品質不潔之圖畫，足以貶損企業名譽，依誹謗罪起訴。

審理時詹男雖認罪，但提出兵役體檢證明自己的智能較常人為低，不過法官認為，詹男在審理期間對於法官之詢問均能自然應答，並對共犯的證詞表達意見，故認定詹男之生理及心理狀況，尚不影響其罪責，依共同犯散布圖畫誹謗罪判處40日，得易科罰金。

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