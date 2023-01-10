藍議員控前市府「拖拉」引爆管　鄭文燦提三聲明駁：當然有協助

▲前桃園市長鄭文燦發布三點聲明。（圖／足協提供）



記者詹宜庭／台北報導

針對桃園市龍潭區三坑抽水站7日管線破裂，造成該區逾33萬戶大停水，國民黨議員黃敬平指出，因前市府阻擋於龍潭三坑設置中繼加壓站，才導致爆管的發生。對此，前桃園市長鄭文燦10日發布三點聲明表示，身為桃園永遠的志工，能夠幫忙的他一定協助，但政治口水不能掩蓋真相，也不要打擊公務人員士氣，這是沒有必要也不應該的做法。

黃敬平10日凌晨透過臉書發文指出，這次爆管的原因是輸送水的管壓太大，沒有分段加壓、中繼送水導致，且送水的管線已逾30年了，設計非常老舊，痛批「前市府8年來拖拖拉拉，加上民進黨議員不斷反對下才導致爆管的發生。」更質疑，自來水公司明明已向經發局提過要在三坑興建一處新的中繼加壓站，分段加壓供水，取代老舊管線，但以前的經發局為何沒做？

對此，鄭文燦10日發布三點聲明澄清，市府本就應該要求台水必須妥善處理與檢討改進，而第一時間的因應，包括時時確認復水時間，或遇到搶修困難時，如何增加人力、抽水機，加速搶修時間，同時由經發局、各區公所反應市民需求，並進一步調派水車支援供水等等，都可以讓市民朋友減少不便。

鄭文燦認為，「有議員或媒體稱是前市府阻擋於龍潭三坑設置中繼加壓站，因而造成事故」，這樣的政治語言，不僅不是事實，還傷害現在仍在市府工作的同仁，他必須為這些辛苦的夥伴們提出三點澄清：

第一，市府當然有協助，鄭文燦說，台水希望在龍潭三坑設置中繼加壓站讓供水品質更穩定，這也是地方共好的事，他領導的市府團隊也願意幫忙。2021年台水完成協議架購、取得土地後，為了啟動興建前的用地變更程序，隔年就在市府協助下辦理三場說明會，向地方鄉親說明。

第二，地方確實有意見，鄭文燦提及，在說明會中，在地民代跟民眾持不同意見表達反對，所以台水也希望繼續溝通。居民針對三坑加壓站有提出回饋補助的要求，同時對可能發生的噪音，以及後續對景觀的影響也提出意見。台水則表達願意進一步思考，如何與在地共融。

第三，大家都要用水，過去的桃園市支持，希望未來的桃園市也要支持。鄭文燦補充，他向來主張合作大於對立，所以在擔任桃園市長時，市府跟台水公司完成了很多對在地有幫助的建設工程，包括讓板新水廠供水到八德大潭淨水廠的「頂山腳加壓站」、能夠供水到復興區的三民加壓站、能夠增加供水到桃園蘆竹的桃林鐵路自來水主幹管等。

鄭文燦強調，只要對桃園供水能力有幫助的，他都願意支持，但民眾要的是供水，不是政治口水，張善政市長還有很多任務要做。另外，他也說，身為桃園永遠的志工，能夠幫忙的他一定協助，但政治口水不能掩蓋真相，也不要打擊公務人員士氣，這是沒有必要也不應該的做法。