綠營質疑酒後開車視察　「只有抿一下」張善政坦承：5hrs後才開車

記者沈繼昌／桃園報導

針對台水三坑抽水站本月7日發生爆管事件衍生民怨，桃園市長張善政今（10）日指出，大家都知道自來水公司屬於中央經濟部，桃園市民的確感受到停水辛苦地方，所以市府一路都在協調台水儘快修復破管處、盡速恢復供水；至於台水後來復水與實際時間有誤差，「我們希望將來自來水公司時間預估，或施工有什麼困難需調整，可以更即時透過市府傳達給市民」。

▲針對台水三坑抽水站爆管意外引發民怨，市長張善政10日受訪時說明市府處理過程。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政今天下午出席「2023桃園燈會、漫遊富岡－光之饗宴」主燈暨小提燈亮相記者會，會後媒體詢問，這次停水危機是市府上任來第一次，甚至台水還公告本月13日還要施工停水？張善政表示，大家知道自來水公司屬於經濟部，我們重視是說，桃園市民的確感受到停水辛苦的地方，市府一路都在協調台水儘快修復破管、恢復供水。在還沒供水時，把這些資訊趕快傳達給市民，從台水公司修復以後到實際復水，經過一天多，還有很多桃園鄉親還是沒水可用。

▲桃園市長張善政今（10）日出席「2023桃園燈會、漫遊富岡－光之饗宴」主燈暨小提燈亮相記者會。（圖／記者沈繼昌攝）

至於台水公告本月13號要施工停水，我們已轉達希望是否不要此時停水施工，但權責還是在他們，我們已經表達說市府的顧慮了，但後來台水公司也有配合延後施工。

有民進黨市議員提出質疑，張市長昨晚行程有喝酒，自己駕車過去前往平鎮進水場視察？張善政解釋，昨天晚上有參加教育界朋友餐敘，大概是晚上7點鐘前後，當時有拿紅酒、葡萄酒抿了一下，我不太會喝酒，所以大概都是在嘴巴抿一下。回到家梳洗後，獲悉台水狀況後，大概是晚間12時左右從家裡開車出發，各位可計算一下，抿兩小口葡萄酒過了大概5個鐘頭，其實答案非常清楚。

張善政強調，龍潭淨水站已逾卅年以上歷史，管線非常老舊，所以禁不起這次切換動作，老舊水管因而爆管。事後曾向水公司了解，這個水廠設計不是比較新的設計，所以他們在三坑水廠附近已經買了一塊地，希望在那塊地能夠興建一個新的水廠，這個新的水廠要興建，當地居民是有意見的，到現在為止，根據我的了解，居民與地方幾位市議員意見比較分歧，等於說當地居民對水廠，願不願意讓它在那邊興建，但目前還沒有共識。