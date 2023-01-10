2023桃園燈會楊梅富岡開跑　張善政：限量幸福兔提燈歡迎索取

▲桃園市長張善政（10）日說明「2023桃園燈會」將於2/1至2/12日在楊梅區富岡舉行。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（10）日下午出席「2023桃園燈會—漫遊富岡光之饗宴」主燈暨小提燈亮相記者會。張善政表示，今年桃園燈會從2月1日至2月12日在楊梅富岡展出展期為期12天，展區包括富岡車站與周邊街區等地，以「FUTU未來兔」為主燈，並融入客家、鐵道、茶葉等在地意象燈組佈置而成，共同點亮富岡小鎮。市府於燈會期間推出限量「幸福兔」小提燈，歡迎市民朋友賞燈之際，免費索取幸福兔小提燈，並探訪富岡之美。

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▲「2023桃園燈會」主登記小提燈亮相記者會，巨型主燈「FUTU未來兔」以LED展現。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政指出，2023桃園燈會位於桃園市楊梅區客家小鎮富岡開展，富岡地區曾與台鐵共同辦理過富岡鐵道藝術節，遊客可搭乘台鐵出入富岡車站，漫步充滿客家味小鎮、品嚐客家美食。今年燈會從富岡車站出發，沿途街景裝飾各式客家燈組，主燈是「FUTU未來兔」，座落在富岡運動公園，燈組高達14公尺、重達30噸是相當醒目地標。燈會期間，主燈於平日晚間6時至9時30分點燈，假日則延長至晚間10時止，展演每5分鐘有主燈秀，歡迎桃園市民與外縣市遊客搭乘火車抵達富岡感受主燈魅力。

▲桃園市長張善政今天出席「2023桃園燈會」記者會，與主燈設計者劉治良等人主持點燈儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政還說，配合今年兔年到來，市府還推出2023桃園兔年創意小提燈「幸福兔」，燈會期間2月1日、4日、5日、11日與12日下午5時在富岡運動公園籃球場、伯公岡公園天幕限量免費索取。

桃園燈會主燈設計師及策展人劉治良說，桃園燈會主燈「FUTU未來兔」音譯「富兔」取自富岡地名，英文名FUTU則取自英文未來future之縮寫，象徵疫情過後，迎向全新未來。設計方面，燈會主燈「FUTU未來兔」結合諸多桃園在地意象與元素，例如燈組機翼代表坐擁機場與天空城市，邀請金曲音樂大師林強創作主題音樂，曲風融合台灣戰鼓、客家山歌與現代電子合成音樂，可勾勒出聲光俱佳饗宴。

劉治良也提到，「FUTU未來兔」以三層塔式為主燈架構，有「優兔神鼓慶新春」、「富兔臨門齊豐收」及「桃園美好心境界」3個展演劇目，代表祈福、豐收與未來3種意象，搭配樂曲訴說桃園的過去、現在及未來。