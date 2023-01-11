4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

▲兔年4生肖好運到。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／綜合報導

兔年鹹魚翻身了！塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，受虎本命年影響的生肖屬相「虎、猴、蛇、豬」，今年一開年就有貴人扶持，吉星高照。

第四名：屬相豬

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屬相豬在2022年與「虎本命年相破」，你的生活、工作事業、感情生活上遭受到不小程度破壞，甚至是為家人花費為數不小的金錢，各方面影響讓你欲振乏力。幸好從2022/12/21冬至交年運後，你的運勢由黑翻紅，2023一開年將是你大展長才之年。

2023年亥豬卯兔為三合，人緣不錯，各方面想要更好，可以藉助你自己的力量，就能幫自己翻身。好在你平常人緣也還不錯，所以請求別人協助的時候，親友們都會毫不保留助你一臂之力。

工作方面，只要你肯做、肯努力，一分耕耘就能獲得一分收穫，不要急著想一步登天。今年適合穩紮穩打，先求順利再求完美，好好把握這波好運，堅持下去就能成功。

2023年特別是農曆一月、二月、三月、五月、六月、七月、十一月運勢最旺，多加把握住機遇，會是個人生的轉折點。

第三名：屬相蛇

2022年屬相蛇與虎本命年相刑，這一年十分容易因為跟別人的一點口角是非，在失去理智的情況下，引來合約訴訟、官非問題。而這一整年焦躁煩悶，從2022/12/21冬至交年運後，你終於能夠甩開焦躁不安的衰運。

而進入2023年，對於辛苦一整年的生肖蛇來說，終於能逃開是非紛爭，心情感受上將是相對平靜的一年，這有益於全力衝刺在事業上。而今年正好是生肖蛇的驛馬年，由於事業的緣故，會常有機會出差、到處走動，甚至是搬遷到異地久居一段時間，整體名聲有望提升，隨後也會帶來錢財。

故今年若有外派機會，千萬要把握住，別因為外派地點太遠，或是有其他緣故而失去良機，今年的運勢以「宜流動、不固守」為佳。2023年開始，將是你大放異彩的時刻！

2023年特別是農曆三月、五月、七月、八月、九月、十一月運勢最旺，諸事順暢，可過著順遂富足的享受生活。

第二名：屬相猴

屬相猴在2022年受到「虎本命年正衝」的影響，是走在一條職場小人遍布的荊棘路上，空有一身才能卻處處受到打壓、有志難伸，整天忙著應付暗地裡的小人，根本無暇顧及生活裡其他方面的狀況。幸好從2022/12/21冬至交年運後，你加速擺脫流年相衝的陰霾，迎來2023的新氣象，還有眾多吉星為你加持，運勢想不好都難！

2023年申猴與卯兔暗合太歲，加上有地解星相助，讓你人緣極佳、貴人多多，每每遇到困難的時候，都會有貴人來協助你化解，尤其是在事業及感情上。

2023年想自行創業，打造自己的品牌是非常適合的，你能在貴人幫助下少走一點歪路，也能省下不少不必要的開支，走前人走過的路讓你事半功倍，希望你成功後也不要忘了多提攜後輩。建議今年多做善事、多說好話來耕織福田，幫助需要幫助的人，會使好運能量更加放大。

2023年特別是農曆二月、三月、四月、六月、八月、十一月、十二月運勢最旺，凡事都有貴人幫忙，得到雙倍的回報。

第一名：屬相虎

身為2022虎年太歲之首，屬相虎從年初就一直不順，整體運勢受到凶星壓迫，在事業、財運及健康方面有大幅程度的影響，處在諸事不順的情況之下，一肚子怨氣無處發洩。運勢終於從2022/12/21冬至交年運後，由黑翻紅了！你的霉運已在2022冬至過後就逐漸遠離，各種好的機會等待降臨。

2023年有「咸池桃花」照拂，人緣桃花大好，有助於事業及財運發展，加上吉星「陌越」也來相助，今年只要好好把握人際關係上拿捏，多出入可以結識人脈的場合聚會，有助於你的事業發展的大好年。2023對於單身虎，也特別適合發展新的戀情，是個能享受愛情甜蜜感的一年。

2023年特別是農曆二月、三月、五月、六月、八月、十月運勢最旺，喜鵲臨門，貴人幫襯，人財兩得。