集集燈會邁向四分之一世紀　15日點燈展至元宵節

▲集集燈會將於1月15日點燈。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國內疫情稍緩、民眾逐漸恢復正常生活型態，集集鎮公所今年將於火車站及周邊舉辦2023年集集燈會，訂於15日點燈，希望吸引更多民眾於年節前來集集旅遊賞燈，也迎接後疫情時代、繼續提升集集小鎮的觀光能量。

集集鎮長吳大村表示，集集燈會自民國86年由前鎮長暨卸任縣長林明溱開辦以來，已有25年的歷史，即便疫情嚴重時也未曾停辦；今年燈會展期從1月14日起至2月5日（元宵節）止，共計23天，於火車站起至民權路與八張路口展出，並於初中街設立美食區，從大年初一起到初八都有各式美食任君挑選。

鎮公所指出，2023集集燈會從點燈儀式訂於15日晚間6點半舉行，表演活動內容豐富精采：有過年應景的舞獅戰鼓團、小朋友最喜歡的小丑表演等；參加民眾只要在臉書打卡，就送印有本活動LOGO的防水包等限量小禮品，還有各式摸彩獎品可試手氣，摸彩券限量1000張，領完為止。

鎮公所介紹，集集不但有名聞遐邇的集集火車站、名列一級古蹟的化及蠻貘碣及去年才重新翻修的軍史公園、三級古蹟的明新書院等文化據點，農業環境條件也得天獨厚，有山蕉、火龍果、糯米荔枝、芭樂等農特產品，自然觀光景點也有集集大山、綠色隧道，歡迎全國各地民眾相揪親朋好友，於過年期間來集集賞燈、吃美食、遊憩並體驗獨有的觀光魅力。