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6星座越胖越福氣　吃到桃花、貴人都來了

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲天秤座發福，桃花運不減反升。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享今年上半年，射手座、天秤座、巨蟹座、摩羯座、雙魚座和處女座「越發福越福氣」，且天秤發福反而有桃花，巨蟹有望遇到生命中的貴人。

第六名處女座：發福代表不煩心

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處女座的你已經疲憊好久了吧，習慣什麼事都往肩上扛，就連別人的情緒都往自己心裡放，加上你不喜歡把煩惱說出來，總是沉默好好地把事情做完，也因此越累越瘦，光是那些重擔就把你給壓得心力交瘁了。

你上半年要做的就是養精蓄銳，因為你越減肥，就是越把福氣減掉！守護星水星正在你的戀愛宮逆行，讓你為愛幸福肥，你心裡的負擔越來越輕，人也越來越福態。千萬別把變胖當成新的壓力啦，煩心的事情減少，體重隨之增加，好的心情會讓好運更愛找上你。

第五名雙魚座：發福更有貴人運

雙魚座的人個性可愛、浪漫，外表也常是惹人憐愛，但有時候你比較容易顧慮別人的想法，為了別人卻忽略了自己，太過纖細瘦弱了，不只沒有精神，無法帶給別人陽光，甚至也無法照亮自己。

如果你2023年上半年發福了，那你會發現原來是自己更懂得享受，不那麼在意別人的眼光，也不害怕吃胖了另一半會挑剔，發福的你不再那麼小心翼翼，反而意外地讓身邊人更喜歡與你親近。福氣也更容易找到你，交友運、貴人運都是大幅提升。

第四名摩羯座：心定下來　體重胖起來

還在找尋人生答案的摩羯座，其實你的腦袋聰明、反應快，但也因此容易對事情有所質疑，這個工作真的好嗎？真的想和這個對象走下去嗎？各式各樣的煩惱讓整個人過於消瘦，給人一種太過精明的感覺，反而讓人不太敢親近。

但假如發福了，代表你在工作或愛情、甚至是人生目標上有了著落，找到自己的棲身之所。如果今年真的因為不小心吃太多而變胖，你反而要開心，這代表你在今年找到最讓你舒適、安穩的生活模式，2023的難題自然順利迎刃而解！

▼雙魚座發福更有貴人運。（示意圖／翻攝Pexels免費圖庫）

▲▼吃麵不發胖秘訣。（圖／Pexels）

第三名巨蟹座：發福有助貴人運

巨蟹是守護別人的星座，常帶給身邊人值得信賴的感覺，如果發福了會更有大哥、大姐的風範，大家更願意對你吐露煩惱，更信任你給的建議，最重要的是能帶給身邊的人更多溫暖。

你圓圓的臉蛋最適合微笑，簡直是朋友們眼中的太陽、福星，特別是2023年，當你身邊人氣越來越旺，你就更有可能在今年上半年，就遇到你生命中的貴人。大家都喜歡跟有親和力的人相處，太瘦的人反而讓人不敢依賴呢。

第二名天秤座：發福反而有桃花

相當注意外表的天秤，平常出門肯定都是美美的，但過年嘛，年夜飯、朋友聚餐各種食物的狂轟猛炸下，就算是天秤也會控制不了自己的體重。但你會發現，太注意外表的自己，會給人一種難以親近的感覺，甚至有人會誤解你，覺得你難追。

2023年開始，臉稍微圓起來，身材發福一些，反而讓人覺得你好親近多了，原本不敢跟你講話的異性也勇敢起來。加上發福讓你的皮膚更好，容光煥發，桃花運不減反升，很快就能在上半年就遇到命定桃花。

第一名射手座：幸福指數等於體重數字

跟射手談發福可說是太小看你了，心寬體胖的射手們，只要心情好，體重也會直線上升，絕不會因為他人的目光而委屈自己。反過來說，只有在運勢不佳、心情低落、甚至身體不適時，射手們才會變瘦。

所以發福的射手，代表一切事物沒有煩憂，體重的數字幾乎等於幸福的指數。而且當射手沒有被困擾羈絆時，就能在自己專注的事情上大爆發，所以發福的射手更容易有工作運或是財運。因此上半年的射手，就不要太在意體重數字吧！你越發福，反而越有福氣，很快就能迎接人生的新高峰。

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