過年「財運旺炸4生肖」！獎金一直領…財神爺黏著你狂吸錢

▲艾菲爾點名4生肖過年前後財運旺翻。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

再過2周就要迎來農曆新年，你是否有感覺到有些好運持續發生中？塔羅牌老師艾菲爾指出，除了等待好運上門外，你也可以主動創造、出擊，或是耐心等待。他點名「財運爆發4生肖」在新年前後容易中大獎、偏財運旺到翻，搖身一變成為「吸金」體質，業績獎金滾滾來，就連財神爺都黏著捨不得離開。上榜生肖也能相約喝下午茶，讓財氣聚集。

第4名：生肖龍

[廣告]請繼續往下閱讀...

農曆新年前後屬龍者的薪資收入都能如期到帳。另外，偏財運也順了起來，莫名漏財的情況減緩不少。你的偏財運來自身邊的貴人，可能是熟識的長輩、公司主管贈予的紅包、業務分紅的獎金或是久未聯絡的老友歸還欠款、過去的投資逐漸有起色。最近也容易在與朋友聊天中，無意間獲得適合投資的標的訊息。這些偏財入帳就像是乾枯沙漠裡的及時雨，讓你能喘一口氣，畢竟農曆年節的花費都不小。



第3名：生肖雞

過年前後屬雞者的偏財會逐漸旺盛，這段期間搖身成為「吸金」體質，嗅得到金錢的來向。理財投資方面因為你獨到的眼光，決定重要的時機點，大賺一筆不是問題。你的金錢雷達一旦開啟，走在路上都能撿到錢，或是已經忘記的抽獎也能莫名中獎。在偏財滿溢的大好時刻，累積起來的錢財讓你生活寬裕不少，猶如雪中送炭，終於可以過個好年。

▲能擺脫過去的經濟困頓，新的一年受到財神眷顧不用再那麼辛苦。（示意圖／ETtoday資料照）

第2名：生肖豬

新年前後屬豬者的正財運能擺脫過去的匱乏，業務獎金、分紅都會在這個時期回到你手上。這都得歸功於過去的你努力不懈，不因暫時的困頓而放棄，如今財富向你一湧而至，富足外在需求也緩解財務上的困難，讓你內心感受到有別以往的踏實。你可以試著撥出一小部分財富，運用在加值工作技能、升級生財工具或回饋社會，能使你的好財運綿延不斷。

第1名：生肖羊

過年屬羊者破財機會大幅減少，正常薪資收入都會如期進入戶頭，職場上不少貴人替你引路，讓你省去不少開發業務與人脈的時間，業務獎金滾滾來。這段時間也別小看臨時起意下買的彩券或抽獎，可能好運一波接一波中獎連連。也許過去的不順心讓你想著「好事才不會降臨」，但請把握這財運爆發時刻，心想真的會事成，財神爺就在你身邊。農曆年前後，偏財運最旺就是你。