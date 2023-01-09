兔年恐引發「棄兔潮」！　何志偉曬「巨兔」親密合照籲愛惜毛小孩

▲何志偉寵溺抱著巨兔「園藝高手」。（圖／翻攝自何志偉臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委何志偉今（9）日貼出多張他抱著巨兔「園藝高手」的照片，特別呼籲別讓兔年，變成兔寶寶們的太歲年，他提到，愛兔協會今日的記者會特別強調，每到兔年，某一段時間會特別多棄養案例，甚至就直接裝箱丟在垃圾堆，期盼大家如果要飼養一定要尊重生命，且愛惜生命是教育的重要一環。

台灣愛兔協會與5名跨黨派立委今日召開記者會，盼民眾在兔年養隻兔子討吉利之餘，不要讓兔兔受苦，並提出10點訴求：不要衝動飼養、認養取代購買、避免成對飼養、拒絕活體贈品、拒看動物表演、不用活體道具、停止動物魔術、認識台灣野兔、感謝實驗白兔、幫助愛兔協會。

何志偉則貼出多張與「園藝高手」的親密合照，從他寵溺的眼神中可以看出他十分愛護動物。他表示，今年是兔年，要特別呼籲「別讓兔年，變成兔寶寶們的太歲年！」他提到，兔子可愛又因為價格便宜，所以非常好取得，過去他的服務處好鄰居就是愛兔協會。跑行程的空檔，一有機會他最喜歡去他們辦公室摸兔子，別人是「撸貓」，他以前是很常「撸兔」。

何志偉坦言，面對這麼多的可愛兔子，他也常會受不了誘惑，自己也會想養，但他認為這是一個責任，因為牠們都是有血有淚、有感情的生命，給人類信任是一個責任，所以一定要好好照顧牠們的生命，他呼籲，「好好深呼吸、冷靜下來想一想才是對生命最大的負責」。

何志偉指出，愛兔協會今日的記者會特別強調，每到兔年，某一段時間會特別多棄養案例，甚至就直接裝箱丟在垃圾堆，期盼大家如果要飼養一定要尊重生命，且愛惜生命是教育的重要一環。他指出，與剛成立的12年前相比，愛兔協會的收容量暴增184%，可以說台灣愛養毛小孩的人有夠多，但是養育就要好好照顧。他舉例，像是自己先前養的狗活了18歲過世，當牠不在的前幾個月，偶爾還有聽到牠聲音的錯覺，一直會很想念牠，他強調，每個毛小孩都是生命，希望大家要好好照顧毛小孩。