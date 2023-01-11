蘇貞昌傳今辭閣揆　陳建仁接任、鄭文燦接副手

近期內閣改組風聲不斷，前副總統呂秀蓮10日稱「她認識的蘇院長，過去會自己辭掉，是個知所進退的人，但為什麼這一次讓人覺得眷戀不放，恐怕別有原因。」不過，民進黨台北市議員梁文傑卻認為，「以蘇貞昌的個性不但不會戀棧，反而更可能一甩手不幹了。」