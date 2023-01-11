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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌傳今辭閣揆　陳建仁接任、鄭文燦接副手

▲▲全國十大神農頒獎典禮 蘇貞昌、陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）。（圖／記者楊惠琪攝）

▲行政院場蘇貞昌。（圖／記者楊惠琪攝）

記者葉國吏／綜合報導　

民進黨九合一敗選，內閣改組受到關注。有消息指出，行政院長蘇貞昌將在今天提出辭呈，對此行政院、總統府都有回應。

根據《聯合報》報導，行政院長蘇貞昌將在今天與蔡總統的周三例會中提出辭呈，預定由前副總統陳建仁接任，副閣揆則由桃園市前市長鄭文燦接任。

對此行政院表示，時候到了自然會公布。根據《CTWANT》報導，總統府總統府發言人張惇涵表示沒有回應，內閣改組議題，答案跟之前一樣，有定案就會報告，大家不用過度臆測。

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