新內閣1／17前上任？交部新春記者會改期露玄機　林右昌團隊1人報到

▲交通部長王國材傳將接任國營企業。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

民進黨選舉慘敗，立院本會期明年1月13日結束後面臨內閣改組，傳前基隆市長林右昌將接任交通部長，交部原定1月11日召開新春記者會，由交長主持，不過臨時改期1月17日，據傳配合內閣改組，把舞台交給新交長。另公路總局延攬前基隆市交通處長蘇先知接任規劃組長，成林右昌團隊選後轉交部部屬單位第一人。

蔡政府定調立法院本會期1月11日結束後將檢討內閣布局，外界屢屢點名基隆市長林右昌將接任交通部長，現任交長王國材則將轉任國營企業，外界預測可能接任桃園機場、華航或中華郵政董座一職，由於王國材為交通專業出身，熟捻交通業務，對府院交辦任務使命必達，為人正直，不過卻因為背後沒有民進黨派系支援，在新內閣改組議題上被點名，王國材過去數度被問及內閣改組一事，僅表示「尊重府院決定，政務官來去隨緣」、「在位任內做好該做的每一件事」。

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交通部原定明年1月11日舉辦新春記者會，每年往年都由交通部長率領各部屬單位出席，除針對年度大事春節疏運對媒體進行簡報外，也將公布未來一年的交通政策和遠景，不過今(12/30)卻臨時通知各部屬單位新春記者會改期為1月17日，據悉，此舉是配合新內閣改組和公佈，把新舞台交給新任交通部長。對此，交通部未正面證實。

▲蔡英文(中)曾在王國材(左一)、林右昌(左二)陪同下視察，外界點名林右昌將接任交長。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

由於外傳將由基隆市前市長林右昌接任交通部長，林右昌團隊、基隆市前交通處長蘇先知在聖誕節前後已加入交通部部屬單位公路總局，並接任規劃組組長，此刻正逢內閣改組前夕，蘇先知人事案也引發聯想。

對此，公路總局局長陳文瑞表示，蘇先知已於上周正式交接，接任規劃組組長，人事考量主要是蘇先知在專業上很優秀，蘇先生曾經在台北市、新北市和基隆市服務過，有道路交通規劃專長，因規劃組長一職已經閒缺一年多，今年中他曾經徵詢過蘇先知轉任公總意願，但因蘇先知在基隆市府內有責任和工作未了，直到選後他再度徵詢蘇先知，因基隆市府工作也告一段落，因此轉任公總，人事考量專業、歷練和經驗，與內閣改組無關。