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《平均地權條例》三讀　蔡英文：為年輕世代實現平等居住權益

▲▼蔡英文發表元旦談話。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對立法院會今日三讀通過《平均地權條例》部分條文以及《氣候變遷因應法》，總統蔡英文10日表示，實現平等的居住權益是年輕世代對執政團隊很大的期待，除了持續在全國佈建社會住宅，更要積極透過具體立法措施，來建構長期穩健、且避免炒作干擾的房地產市場。

為打擊炒房行為，立法院會10日三讀通過修正《平均地權條例》部分條文，明定若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰。

蔡英文說明，這次《平均地權條例》修正案將透過五大措施杜絕炒房，包括，限制換約轉售、重罰炒作行為（最高罰5千萬）、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋、解約申報登錄。她說，實現平等的居住權益是年輕世代對執政團隊很大的期待，除了持續在全國佈建社會住宅，更要積極透過具體立法措施，來建構長期穩健、且避免炒作干擾的房地產市場。

另對《氣候變遷因應法》修正案通過，蔡英文指出，「實現2050淨零排放也一直是執政團隊的重要目標之一」，將2050年淨零排放目標、各部會權責、氣候變遷調適專章以及徵收碳費機制等明確入法，全力來推動台灣走向淨零排放，因應國際趨勢，是台灣完備氣候法制的歷史性一步。

蔡英文表示，除了感謝行政院、 內政部以及行政院環境保護署分別提出草案版本，更要感謝朝野不分政黨的共同支持，讓台灣在居住權益以及因應氣候變遷上，都能往前邁出重要一步。

蔡英文強調，這段時間以來，在各個議題領域上，大家對政府提出很多建言，執政團隊都會持續努力，積極回應國人的期待，「我相信，強化台灣整體的韌性與成為一個更好的國家，是大家一致的目標，新的一年讓我們繼續團結來拚。」

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關鍵字：

蔡英文平均地權條例氣候變遷因應法

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