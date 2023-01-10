快訊／《氣候變遷因應法》修法三讀　2050淨零碳排、明年開徵碳費

▲立法院表決溫室氣體減量及管理法。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

經4次黨團朝野協商後，立法院10日三讀通過《溫室氣體減量及管理法》修法，並更名為《氣候變遷因應法》，修法將2050淨零碳排納入，展開碳費訂定作業，分階段針對排碳大戶開徵碳費，最快2024年實施。

行政院去年4月通過《溫室氣體減量及管理法》修法草案，5月送入衛環委員會初審時，碳費機制等部分關鍵條文保留，經四次朝野協商後仍未獲共識，留待院會處理。

經院會表決後，三讀條文也明訂「碳費」機制，預計要向年排放量逾2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e）、約287家的「排碳大戶」徵收碳費，至於生產電力業直接排放，得檢具文件後排除，業者也可提出自主減碳計畫，向中央申請優惠費率。

且中央主管機關必須設學者專家諮詢小組，邀集中央地方有關機關、學者、民間團體，經召開公聽會後，訂定5年為一期之階段管制目標，報請行政院核定後實施。且主管機關應成立溫室氣體管理基金，來源包含碳費、手續費、政府預算撥款等。

溫室氣體管理基金用途也包含：排放源檢查事項、補助地方政府執行溫室氣體減量工作、補助及獎勵事業投資溫室氣體減量技術等，中央執行機關應每2年提出執行檢討報告，相關申請程序則由中央主管機關定制。



