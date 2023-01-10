被政治耽誤的綜藝咖？　王世堅自稱「野獸」：林智堅長得帥更適合

▲王世堅、林智堅。（合成圖／記者袁茵、陳凱力攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員王世堅昨日砲轟前新竹市長林智堅「什麼都不懂的草包」，遭到林智堅前助理、新竹市議員楊玲宜反批，對他印象只有記憶中的跳海事件、高空彈跳、剃髮等，根本是「被政治圈耽誤的綜藝咖」。對此，王世堅10日受訪時回應，「我不是，我是野獸，林智堅長得帥，更適合當綜藝咖。」

楊玲宜今日透過臉書發文坦言，過去對王世堅擔任台北市議員與立委的印象，只有記憶中的跳海事件、高空彈跳或是與吞曲棍球、剃髮等，痛批「是一位被政治圈耽誤的綜藝咖，也是台灣政治史上最愛打賭又常常賭輸的政治人物，不然就是積欠員工勞健保付不出來，被工會代表提告，跟高虹安市長一樣也是個慣老闆。」

對此，王世堅稍早在台北市議會受訪時回應，「我不是，我是野獸，林智堅更適合當綜藝咖，他長得帥。」至於媒體追問為何說自己是野獸，王世堅害羞笑稱，「欸......長相跟作風。」

另針楊玲宜批評是「潛伏在民進黨的民眾黨側翼」？王世堅怒斥，「她沒資格講我什麼啦！」，新竹市黨部和議會應該監督新竹市政府，不管是前朝林智堅政府工程進行有無確實符合品質才可付款，或招標及簽約等相關問題，以及監督新任的高虹安市府提供數字，「她要只監督我，可以啦、OK，我認了啦！我知道品質就好。」