引用高虹安錯誤數字　王世堅：向非「1450、網軍、側翼」的民眾道歉

▲台北市議員王世堅10日受媒體訪問。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對12億新竹棒球場爭議，新竹市長高虹安日前稱，市府已付11億7000萬元工程款項，而民進黨台北市議員王世堅9日也引用此數字批評前新竹市長林智堅是「草包」，卻被民進黨新竹市議員劉康彥抓包有誤，實為9.5億元。王世堅10日表示，自己向非「1450、網軍、名嘴、側翼」的社會大眾道歉。

針對昨稱的新竹棒球場工程款項數字有些問題，王世堅10日在台北市議會受訪時回應，自己是引用媒體報導，這是由新竹市政府給媒體的數字，確實是領11億7000萬元，而根據此數字與自己工程知識而言，若在還沒驗收前就給付97.5％，不管任何工程契約、採購契約，這都是違法的，最後查驗、驗收未完成前，至少要保留10％及末期計價款。

王世堅強調，自己9日引用的是根據媒體報導、新竹市政府提供數字，如果今天新竹市政府有重新更新，那他當然向非「1450、網軍、名嘴」的社會大眾道歉，畢竟自己是看媒體報導，且數字來源又是新竹市政府，若連政府給的數字、媒體報導內容都不能引用，就乾脆什麼都別評論了，而自己是基於這一點才罵林智堅。

王世堅指出，從2022年7月還沒驗收就剪採、開放打球，導致球員受傷，至今已有半年時間，「這樣的驗收效率很低啦！」不過有一項效率很高，就是自己昨天一講完之後，所有1450、網軍、側翼都暴動，一堆電話淹沒他的服務處與研究室，「這個效率真的是很高啦！」

王世堅重申，此數字並非他瞎編，而是報導的數字，現在新竹市政府將數字更改成領9億多元，是88.345％款項，跟最多不能超過的90％之間剩不到2％，「五十步笑百步就對了。」

王世堅說，自己若引用媒體數據錯誤，那他願意向社會大眾說抱歉，「但我要道歉說明的對象，是『非1450、非網軍、非名嘴、非側翼的社會大眾』，這些側翼、網軍、名嘴、1450沒資格要我道歉！」