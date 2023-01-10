周玉蔻霸氣回嗆「我70我驕傲」　怒批王世堅：你就是個摩鐵級

▲周玉蔻、王世堅。（組合圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日與民進黨台北市議員王世堅隔空交戰、砲火不停。周玉蔻10日表示，她的外表體型比王年輕30歲，甚至還有26吋腰圍，王世堅稍早受訪時回嗆，周要怎麼批評都好，要在地上爬也可以，他尊重70歲的老太太一些看法。對此，周玉蔻透過臉書發文再轟，「呵呵！惱羞成怒的王世堅，你就是個摩鐵級、廉價的背骨咖，我七十我驕傲」。

周玉蔻日前在廣播節目中痛罵民進黨立委高嘉瑜「貝戈戈」，並狠酸王世堅「人老愛作怪」，引發王世堅回嗆「她更老不是？我少她10歲吧，不小心講出她的秘密。」對此，周玉蔻10日再轟，「王世堅老男人愛作怪，沒能力帶助理開房間了，就每天拿刀捅自己人，心理變態。」並請記者幫忙向王世堅喊話，雖然她身分證「老」十歲，但她看起來外表體型比他年輕30歲，甚至還有26吋腰圍。

針對周玉蔻砲火連連，王世堅稍早在台北市議會受訪時說明，自己不想批評對方什麼，但大家可看周玉蔻這20年來的表現，他記得周玉蔻10年前還在謝長廷競選總部地上爬的樣子，狠酸「她要批評怎樣都好，她要在地上爬也可以，我都尊重，當時我看到她是在地上爬」，更嗆「我尊重70歲的老太太一些看法，我一向都是敬老尊賢」。

周玉蔻稍早透過臉書發文痛批，「呵呵！惱羞成怒的王世堅，你就是個摩鐵級、廉價的背骨咖，我七十我驕傲。」此貼文一出立馬湧入千名網友按讚，有許多網友大讚「寇姐看起來比世間情還年輕」、「你70？？？40幾差不多吧！」、「蔻姐保養的真好，完全看不出有70」、「阿姐看起來像40歲水捏」、「欸欸欸，不可以這樣騙人，妳哪有70？」、「不可能，絕對不可能，蔻姐那裡有70歲」。

不過，也有網友留言酸「內鬥了！國民黨在拍拍手了！爽」，周玉蔻回應「鬥你屁股啦」，也有網友留言喊「哈哈...越打越出名！」，遭到周玉蔻怒嗆「智障留言」。