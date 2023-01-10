被新竹市黨部要求「開除黨籍」　王世堅：那就去辦！我絕不會抗辯

▲台北市議員王世堅10日受媒體訪問。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對12億新竹棒球場爭議，新竹市長高虹安日前指控，前新竹市長林智堅的12億工程款中，讓人領走11億7000萬元，而民進黨台北市議員王世堅9日也引用此數字，批評林智堅是「草包」，事後卻被發現有誤，實為9.5億元。面對民進黨新竹市黨部呼籲開除黨籍，王世堅直言「那就去辦」，而自己絕對不會抗辯。

王世堅10日在台北市議會受訪，針對新竹市黨部喊話要開除他？王世堅回應，「那他們就去辦，那麼有效率，他們趕快去辦，我絕對不抗辯就對了！」

而被新竹市議員楊玲宜批評是「潛伏在民進黨的民眾黨側翼」？王世堅怒斥，「她沒資格講我什麼啦！」新竹市的黨部、議會應該監督新竹市政府，不管是前朝林智堅政府工程進行有無確實符合品質才可付款，或招標、簽約裡面是否有什麼問題，以及監督新任的高虹安市府提供數字，「她要只監督我，可以啦、OK，我認了啦！我知道品質就好。」

媒體追問，也有人說王世堅是「高虹安側翼」？王世堅強調，自己與高虹安從來不認識，只有在幾年前某個節目上見過一次，沒有任何交情；8年前民進黨與前台北市長柯文哲合作選市長，他盡了非常大的力氣，但也是他第一個發現柯文哲的惡劣，「永遠的『柯黑』就是王世堅！」