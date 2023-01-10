南投仁愛國小8千萬校舍落成　PU跑道和賽德克傳統屋俱全

▲仁愛國小新建校舍落成。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉仁愛國小因使用逾50年，經南投縣政府向中央爭取8170萬元，補助辦理老舊校舍暨宿舍重建工程，日前新建校舍歡喜落成；校長沈慧美說，6年前到任時，校舍已呈建物老化、外牆龜裂、壁癌斑駁嚴重，新建校舍規劃時考慮現代建築外及文化元素的意涵，不但興建教學大樓、操場跑道，也興建賽德克族、布農族、泰雅族的傳統屋，營造讓孩子學習部落知識的文化學習場域。

仁愛國小新建教學大樓、操場與原住民族文化學習場域落成啟用暨揭牌典禮，於7日舉行：首先進行賽德克落成祈福儀式，由地方耆老帶領縣長許淑華與校長沈慧美向祖靈禱告，並插竹立柱，以糯米加強固定，象徵讓校舍更穩固，接著在霧社教會牧師祝禱聲中進行揭牌儀式；全校師生家長、部落鄉親、歷屆校友，及原民立委伍麗華和高金素梅、仁愛鄉長江子信、縣府教育處長王淑玲、原民局長史強等各界來賓皆到場，一起歡喜慶祝、祝福校運昌隆。

縣府介紹，前身為霧社群常小學校的仁愛國小於民國6年創立，歷經多次沿革，在民國57年時定名，目前設有普通班6班、幼兒園1班，教職員工23人、學生共73人；縣府106年爭取教育部補助7262萬379元、縣府自籌907萬9621元，新建符合最新法規及在地文化的綠建築大樓，當中包括教室14間、廚房1間、宿舍套房15間以及交誼廳1間。

縣府另於110年申請體育署補助665萬2000元，辦理操場暨綜合球場改建工程，新建全新PU操場及壓克力綜合球場；111年也爭取200萬元營造原住民族文化學習場域，使用傳統工法完成賽德克傳統屋及小米田，呈現具溫馨、文化及美感的校園。

許淑華表示，學校不只是單純供孩子學習的處所，也是周邊部落家長同運動及傳承文化的場域；仁愛國小舊校舍歷經3次校舍新建，從日式木屋到舊式的RC磚造屋，再到現在新建材及新工法的建築，同時改善操場、球場等運動環境，也將原住民族的精神與文化融入場域、讓人學習了解，她承諾未來縣府會針對孩子的需求、原民文化的發展繼續深耕，沈慧美也感謝縣府及民意代表的支持。