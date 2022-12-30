台南原民會成果發表　黃偉哲肯定期盼保障原住民族權利落實多元文化

▲台南市政府原住民族事務委員會29日於永華市政中心6樓發布年終市政成果，市長黃偉哲親臨主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府原住民族事務委員會29日於永華市政中心6樓發布年終市政成果，市長黃偉哲親臨主持，肯定原住民族事務委員會所有人員積極努力，他並感謝在議會的監督下，原民會業務持續穩定推展，黃偉哲期許原民會，未來為原住民族群爭取更多的福利，繼續推動原住民族權益與保障，給予台南原住民更完善的服務和友善環境。





成果發表會由原民會主任委員白惠蘭進行簡報，分別以「文化傳承推廣，培育在地人才」、「即時關懷服務，注重族人健康」，及「促進經濟產業發展，形塑聚落特色」等3面向，以及5大架構「2021年台南市原住民生活狀況及需求調查」、「札哈木部落大學」、「北頭洋聚落綜合服務中心」、「札哈木樂原工程」及「札哈木市集」等，呈現 111年終市政成果，台南市議員Ingay Tali穎艾達利、Tjakumay Tagaw施余興望、沈震東、林依婷皆到場共襄盛舉，表達關心之意。





原民會表示，札哈木部落大學，是台南市提供族人終身學習、文化推廣的重要平台，今年受疫情影響，於招生及課程作業上，面臨許多考驗，但也正因為克服困難反而發揮台南市數位優勢，今年度有超過350人次透過部大APP線上選課。部大也開設線上課程，針對族群關注議題進行線上研討。另，今年度亦特別結合台南市公務人力發展中心於E等公務員學習平台開設課程，全國公務員都可以透過該平臺進行線上學習，認識原住民傳統智慧創作保護條例，並取得認證時數。今年度除了數位課程認證通過率達100％外，另有11位新進講師、8位新進助教。



在族語傳承方面，因應現行台南市族語老師師資大多已屆高齡且人數有限，特別辦理「登高計畫」，開設阿美族語、布農族語及排灣族語班，培育學員能往原住民族語言能力高級認證之路邁進，成為儲備族語老師，今年培育16名學員，並報考族語認證測驗。此外，為讓族語學習向下紮根，今年9月起與崑山科技大學合作，辦理「墩苗計畫」，設計了一系列幼教課程，培養對族語文化傳承與推廣有興趣的年輕世代，成為幼兒族語教學的推廣人才。



在文化推廣部分，原民會除舉辦南青派對--整合各大專原資中心以動靜態成果展演呈現、歡慶原住民族日辦理的《ari踩街趣》樂舞嘉年華活動之外，還有「原聲雅韻文化節暨族群音樂會」及「深耕收穫在臺南─原住民族教育文化聯合成果展暨聖誕點燈」等活動，展現成果之外並使族人及市民朋友們對於族群文化有更多的體驗及認識。



原民會指出，為關懷族人生活困境，原民會運用台南市公益彩券盈餘分配基金辦理「臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫」，聘用1名督導員及5名原住民家戶關懷員，主動對南市原民經濟弱勢家戶提供立即的支援與關懷，視其需求協助申請相關補助。



為帶動原住民經濟產業的發展，持續執行「Tabe札哈木樂原」通路據點整合計畫，111年度爭取中央原民會及市府配合款，打造原住民族文化與經濟產業複合空間，拓展商品銷售通路，建立南臺灣原鄉文化展演、展覽與部落文創特產行銷平台，透過跨界產業合作，強化區域原住民族經濟互動，營造族人與市民休閒遊憩新據點，預訂2024年1月竣工。



另外，為提升品牌能見度並建構原住民族特色商品行銷通路，委託專業團隊，針對南市10家原住民業者給予技術指導，建立營運模式並輔導公司設立、產品研發及行銷。自2020年6月底至2021年12月底已辦理36堂課程培訓，共計108小時。完成52次專業輔導、5場創業分享、3場品牌行銷展售會、11件專案投資貸款規劃及協助申請政府計畫、26件商品研發、50份成果手冊及10式品牌設計，提升原住民商品能見度。2022年9月起續辦理創新培力及行銷整合計畫，截至2022年11月已辦理5次專業輔導及2場市集設攤活動。



在西拉雅族聚落永續發展面向上，向中央原住民族委員會爭取北頭洋聚落綜合服務中心建置經費，該會於2021年10月核定規劃設計經費250萬元，目前進行基本規劃設計中，預計2023年4月30日完成細部設計規劃；未來將設置多媒體互動系統，展示西拉雅族文獻及文物。另，市府自2021年起至2029年止，與國立中興大學簽訂為期9年的「台南市新化區中興段國有林地租賃契約」辦理「台南市西拉雅原住民九層嶺聚落文化資產調查暨語言營造點實施計畫」，以維護九層嶺聚落族人在原鄉土地的居住權。



最後，原民會主委白惠蘭表示，今年市府已完成領先全國地方政府所進行的「原住民族生活狀況及需求調查」，針對2021年12月設籍於台南市37個行政區，年滿18歲以上的原住民族人進行抽樣，於2022年5月至8月執行家戶面對面訪問共709位，除就設籍台南市族人之基本資料、族語使用狀況、健康狀況、居住狀況、繼續教育需求、休閒狀況、日常生活照顧問題以及政府福利服務之需求項目等進行量化調查，並辦理1場次的代表團體座談會與2場次的民眾座談會，分享相關政策使用經驗反饋進行質化調查，提升調查信效度的完整性，作為未來政策規劃依據，以科學數據提供族人最適切的服務。期望透過多樣化服務提供，傳承臺南在地文化，扶持傳統祭儀，使大眾看見原住民族文化，讓本城市成為每一個族群共榮發展的新故鄉。





台南市政府原住民族事務委員會前身為民族事務委員會，配合組織調整於2020年10月16日，正式設立為原住民族事務委員會，專責掌理南市原住民族群推展事務，促進族群和諧發展、共存共榮，落實『多元族群文化豐富大台南』的目標。」，除了法定原住民，亦積極協助市定原住民──西拉雅族爭取回復原住民身分，獲憲法法庭對於『西拉雅原住民身分法釋憲案』正面支持，於2022年10月28日宣示判決《原住民身分法》第2條第1項第2款違憲。