南投力行國小校舍8年終完工　部落師生今年最後一天喜慶落成

記者高堂堯／南投報導

位於仁愛鄉馬烈霸部落的力行國小，因過去力行產業道路常因天災毀損、難以修復而出入不便，新建校舍工程從規劃到完工竟花了8年時間、歷經4位校長，才在歲末年終落成，南投縣長許淑華表示，也是送給學校和部落一個賀年大禮。

力行國小今天舉辦校慶運動會，3位部落耆老依循古禮舉行祈福儀式，校園內也升起熱氣球同歡，慶祝校舍落成；南投縣長許淑華也親自深入部落，會同仁愛鄉長江子信、南投縣議員林婷立、力行村長白明惠、翠華村長高政光、學校師生、歷屆校友及部落居民，一起見證力行國小展現新面貌，二年級生宋祈昕、六年級生蔡庭妤則引導許淑華認識校園，並介紹老照片，許淑華也寫下「學運昌隆」四字，送給力行國小紀念。

校長吳松輝表示，力行產業道路品質低落是全國有名，每逢雨季就坍方、中斷，物料也運不進來，力行國小校舍興建工程就被迫停工，若是部落缺水、水源不足也得停工，導致做做停停、停停做做，包商更視本工程為畏途，縣府協助學校發包也頻生困擾，原定施工期2年，卻花了4年才完成，如加上規劃期，前後更長達8年，在各界努力下才克服萬難落成。

力行國小新校舍建築一樓為辦公室、多功能專科教室、幼兒園、廚房及餐廳，二樓為校長室、資訊教室與各班教室，三樓為社區共讀站與圖書館，內部空間規劃不僅具當地泰雅族文化的藝術性，更滿足多元化的服務功能；吳松輝表示，力行國小學生人數不多，但興建校舍仍投入7000多萬元，在每位學生身上平均投資達200多萬元，顯示偏鄉教育仍非常受重視。

許淑華表示，力行國小舊教學大樓及教師宿舍都是921地震前興建，為提供偏鄉學童舒適教育環境，縣府爭取中央補助，獲教育部核定7166萬5000元重建，期許親師生在嶄新優質的校園裡共同努力，承襲力行部落優良學風，邁向卓越、永續發展。