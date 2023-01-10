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巨乳網美「重建處女膜」爆紅！最愛跟書呆子約會　舉5大理由狂讚

▲▼巨乳網美「重建處女膜」！自爆最愛跟書呆子約會　列舉5大理由。（圖／TikTok／kerolaychaves1）

▲克蘿蕾大讚跟書呆子約會的好處。（圖／TikTok／kerolaychaves1）

記者王佩翊／編譯

巴西一名21歲成人網美2022年因為接受處女膜重建手術，並自稱是色情網路平台OnlyFans上僅存的「最後一名處女」，而引發熱議。她近日則自爆，自己最愛和「書呆子」約會，並列舉了5大優點。事實上，她日前才因聲稱素食者在床上的表現更好而引起網友討論。

根據《每日星報》報導，擁有豐腴身材的21歲克蘿蕾（Kerolay Chaves）是一名OnlyFans的成人網美，她在2022年7月進行處女膜重建手術，從此自詡為OnlyFans上唯一的處女。她強調，自己非常感激這次手術對她帶來生活中的改變。

她日前才因不滿男粉絲都跑去看世界盃比賽，導致粉絲黏著度下降，引發討論。而她最近又再度因勁爆言論「被炎上」。她大讚自己最喜歡和書呆子約會，並列舉了書呆子的5大優點。她說，書呆子往往懂得自我反省，只要他願意對你敞開心扉，那就代表他是全心全意地愛你。

她解釋道，雖然書呆子不擅長和人相處，但如果他們願意敞開心胸，那就代表他們覺得和妳在一起很舒服。她又寫道，書呆子通常都很聰明，所以跟他們約會永遠不會感到無聊。而書呆子通常也很居家，他們喜歡待在家裡，跟伴侶看一部好電影或是玩遊戲。

書呆子通常也對感情非常謹慎，因此如果是想要百分之百投入一段關係的人，可以感受到他們在關係中付出全部。不僅如此，因為他們做任何事都非常投入，因此跟他們在一起也能保證妳將擁有一個美好的未來，他們會盡一切所能讓妳過上好日子。

@kerolaychaves1 #viral #fyp #dance #latina #samba #trending #summer #pikini ♬ Sway (Sped Up Version) - Michael Bublé
 
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