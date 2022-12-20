24歲巨乳辣模「在家被偷拍」！狂粉搬到隔壁　天天隔窗意淫

▲漢娜長期遭到瘋狂粉絲騷擾。（圖／IG／hannah_cpalmer，下同）

記者王佩翊／編譯

成人社群平台OnlyFans為許多性感網紅帶來成名與賺錢的機會，卻也造成這些模特兒私生活遭到瘋狂粉絲騷擾。一名OnlyFans網紅就曝光了成名後的黑暗面，她表示，有變態粉絲搬到她家附近，每天越過窗戶偷拍她在家的一舉一動，甚至還會把這些影片傳給她並上傳網路，同時對她進行性威脅。

根據《每日郵報》報導，24歲的漢娜（Hannah Palmer）自從2021年3月加入OnlyFans後，已經在該平台賺到至少500萬美金（約新台幣1億5389萬元），她在Instagram上甚至擁有超過220萬名粉絲。然而儘管成名帶來了許多好處，卻也讓她的安全陷入隱憂。

漢娜表示，隨著在OnlyFans爆紅，也讓她接觸到更多令人毛骨悚然且危險的男人，曾經有過一個瘋狂粉絲每天跟蹤她，還會有人發給她家裡的照片，甚至有人搬到她家附近，透過窗戶錄下她在家的樣子，並將影片上傳到網路上，使她不堪其擾，最終只能聯繫聯邦調查局。她直言，「有好幾次，我在自己家裡都感到害怕。」

她指出，「這點非常令人擔憂，即使我試圖隱藏家庭與私人資訊，但是有影響力的人根本無法為自己提供太多的安全與隱私，必須面對這些恐怖粉絲帶來的風險。」曾經有瘋狂粉絲會趁著漢娜走到陽台時，偷偷錄下她的身影，再將影片上傳到非法網站。而漢娜是直到有一天在網路上搜尋自己名字時，才發現這件事。

她不滿道，事發後她隨即聯絡警方，但卻被告知這屬於網路問題，應該交由FBI處理，但是她聯繫FBI後卻沒有獲得任何回應。

漢娜再度指出，她還曾經遇到一名恐怖粉絲會不斷跟蹤她，即使她沒有在網路上透露自己要去哪裡，但是該名狂粉會掌握她所有朋友的消息，因此無論她走到哪裡都會遇到這個跟蹤狂。該名男子找到漢娜後，還會上前攀談，要求提供腳的照片，以滿足他的戀足癖。

漢娜2021年搬家後，發現自己陷入更可怕的境界。她開始收到來自未知號碼發來的簡訊，內容包括偷拍她在家的照片以及言語騷擾，嫌犯甚至還會對漢娜與其家人進行暴力與性威脅。如今她已經聘用隨扈來保護她的安全。