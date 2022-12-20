　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

24歲巨乳辣模「在家被偷拍」！狂粉搬到隔壁　天天隔窗意淫

▲▼24歲巨乳辣模「在家被偷拍」！狂粉搬到隔壁　隔窗意淫還傳訊騷擾。（圖／IG／hannah_cpalmer）

▲漢娜長期遭到瘋狂粉絲騷擾。（圖／IG／hannah_cpalmer，下同）

記者王佩翊／編譯

成人社群平台OnlyFans為許多性感網紅帶來成名與賺錢的機會，卻也造成這些模特兒私生活遭到瘋狂粉絲騷擾。一名OnlyFans網紅就曝光了成名後的黑暗面，她表示，有變態粉絲搬到她家附近，每天越過窗戶偷拍她在家的一舉一動，甚至還會把這些影片傳給她並上傳網路，同時對她進行性威脅。

根據《每日郵報》報導，24歲的漢娜（Hannah Palmer）自從2021年3月加入OnlyFans後，已經在該平台賺到至少500萬美金（約新台幣1億5389萬元），她在Instagram上甚至擁有超過220萬名粉絲。然而儘管成名帶來了許多好處，卻也讓她的安全陷入隱憂。

▲▼24歲巨乳辣模「在家被偷拍」！狂粉搬到隔壁　隔窗意淫還傳訊騷擾。（圖／IG／hannah_cpalmer）

漢娜表示，隨著在OnlyFans爆紅，也讓她接觸到更多令人毛骨悚然且危險的男人，曾經有過一個瘋狂粉絲每天跟蹤她，還會有人發給她家裡的照片，甚至有人搬到她家附近，透過窗戶錄下她在家的樣子，並將影片上傳到網路上，使她不堪其擾，最終只能聯繫聯邦調查局。她直言，「有好幾次，我在自己家裡都感到害怕。」

她指出，「這點非常令人擔憂，即使我試圖隱藏家庭與私人資訊，但是有影響力的人根本無法為自己提供太多的安全與隱私，必須面對這些恐怖粉絲帶來的風險。」曾經有瘋狂粉絲會趁著漢娜走到陽台時，偷偷錄下她的身影，再將影片上傳到非法網站。而漢娜是直到有一天在網路上搜尋自己名字時，才發現這件事。

她不滿道，事發後她隨即聯絡警方，但卻被告知這屬於網路問題，應該交由FBI處理，但是她聯繫FBI後卻沒有獲得任何回應。

▲▼24歲巨乳辣模「在家被偷拍」！狂粉搬到隔壁　隔窗意淫還傳訊騷擾。（圖／IG／hannah_cpalmer）

漢娜再度指出，她還曾經遇到一名恐怖粉絲會不斷跟蹤她，即使她沒有在網路上透露自己要去哪裡，但是該名狂粉會掌握她所有朋友的消息，因此無論她走到哪裡都會遇到這個跟蹤狂。該名男子找到漢娜後，還會上前攀談，要求提供腳的照片，以滿足他的戀足癖。

漢娜2021年搬家後，發現自己陷入更可怕的境界。她開始收到來自未知號碼發來的簡訊，內容包括偷拍她在家的照片以及言語騷擾，嫌犯甚至還會對漢娜與其家人進行暴力與性威脅。如今她已經聘用隨扈來保護她的安全。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
明天衝！麥當勞「1人氣品項」睽違4年回來了
快訊／台股突暴跌近240點！　摜破14200
梅西延長賽第3球無效？　外媒曝「關鍵畫面」有違規
LIVE／梅西返阿根廷全國狂歡出人命　誇張！國小午餐吃餿水
蔡英文聲望慘跌到37.5%　創44個月最低紀錄
大薯、雞塊都有！　麥當勞9大品項「限時買1送1」
獨／天冷取暖釀悲！高雄夫妻壓死1個月嬰　
遺失「手尾錢」母帶2歲女投海　她被救了女兒溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自宅不想被看光？Google地圖1步驟　街景照可改「永遠模糊」

營地山崩5天還有人被埋　業者：正逢旺季「別禁露營太久」

同號碼連買6張彩券　老兵幸運中終身大獎「金額瞬間翻6倍」

24歲巨乳辣模「在家被偷拍」！狂粉搬到隔壁　天天隔窗意淫

梅西進球全都獻給她！　奶奶當年「這堅持」開啟球王封神之路

梅西延長賽第3球無效？　外媒曝「關鍵畫面」揭隊友1動作違規

千萬人要馬斯克下台！　CNN預測推特下任CEO黑馬有他

露營山崩活埋「母女泥中緊緊相擁」過世　全家剩兒子獨活

慶祝阿根廷奪冠！22歲球迷披國旗騎車　「離奇卡車輪」活活勒死

好萊塢淫魔製片再判24年！　第2次性侵審判「3項罪名」成立

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

劉在錫7度奪SBS大賞卻尷尬道歉！　主辦方遭轟「根本捉弄池錫辰」

自宅不想被看光？Google地圖1步驟　街景照可改「永遠模糊」

營地山崩5天還有人被埋　業者：正逢旺季「別禁露營太久」

同號碼連買6張彩券　老兵幸運中終身大獎「金額瞬間翻6倍」

24歲巨乳辣模「在家被偷拍」！狂粉搬到隔壁　天天隔窗意淫

梅西進球全都獻給她！　奶奶當年「這堅持」開啟球王封神之路

梅西延長賽第3球無效？　外媒曝「關鍵畫面」揭隊友1動作違規

千萬人要馬斯克下台！　CNN預測推特下任CEO黑馬有他

露營山崩活埋「母女泥中緊緊相擁」過世　全家剩兒子獨活

慶祝阿根廷奪冠！22歲球迷披國旗騎車　「離奇卡車輪」活活勒死

好萊塢淫魔製片再判24年！　第2次性侵審判「3項罪名」成立

搶台南議長！　「曾經賄選」國民黨團推薦李文俊爭取副議長

黑豹旗壓制平鎮添自信　普門低肩側投林育辰目標145公里

楠梓小黃「雙黃線迴轉」害2傷！網狂酸：南部日常　警方回應了

吳怡農稱消防人力吃緊成國安問題　國民黨轟偽善：綠執政6年無作為

國際扶輪總社長來台贈書　響應賦權女孩計畫

郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！　她一聽氣瘋了

電暖器「3個錯誤用法」超常見！　團購達人警示：有釀災危機

【廣編】年節贈禮顯品味！尚格3大精品威士忌鉅獻璀璨兔年

自宅不想被看光？Google地圖1步驟　街景照可改「永遠模糊」

「雞排大辣！」一咬怒控店家整人　見照片網暴動：在哪？想吃

國際熱門新聞

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

阿根廷奪冠…女球迷「露奶慶祝」恐要坐牢

民調「再也不旅行」前三名都亞洲　日本壓倒性奪冠

露營山崩活埋　母女泥中緊緊相擁過世

營地山崩　搜救犬立功找出6遺體

鬧鐘響幾次才醒？美研究：再睡5分鐘對身體有害

梅西9歲一見鍾情　初戀愛妻相伴26年

住院昏迷中產女！人妻甦醒後傻眼：怎麼多一個

慶祝阿根廷奪冠　男球迷「國旗卡車輪」勒死

阿根廷政府禁新生兒取名「梅西」　原因曝

聖誕樹藏詭異雙眼　女發現活物盯著她崩潰

姆巴佩褲襠又見「大包凸凸」　網友熱議

更多熱門

相關新聞

千萬人要馬斯克下台　CNN預測下任CEO

千萬人要馬斯克下台　CNN預測下任CEO

馬斯克19日在推特發起民調，詢問網友他是否該卸下推特執行長一職，結果近1000萬人要求馬斯克下台。CNN預測下任推特執行長可能人選，黑馬之一竟有美國前總統川普的女婿庫許納，2人前不久被目擊在卡達一起看世足冠軍賽。

FTX創辦人態度反轉！　同意被引渡回美國接受審判

FTX創辦人態度反轉！　同意被引渡回美國接受審判

TikTok被指「電子芬太尼」　美增至14州封禁

TikTok被指「電子芬太尼」　美增至14州封禁

鐵達尼號上映25年　導演盼以科學結束傑克之死爭議

鐵達尼號上映25年　導演盼以科學結束傑克之死爭議

美國會暴亂　眾院調查委員會建議司法部起訴川普

美國會暴亂　眾院調查委員會建議司法部起訴川普

關鍵字：

北美要聞OnlyFans

讀者迴響

熱門新聞

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

快訊／踢進4球飲恨！姆巴佩IG說出心裡話

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

誇張！營養午餐業者搞烏龍　竟讓國小學童「吃餿水」

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面