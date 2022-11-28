他看片驚「女優是老師」！火辣女師揪尪在教室拍A片　秒傳遍全校

▲莎曼莎被學生發現在教室拍A片，相關影片瞬間傳遍全校。（圖／Instagram／khloetheaccountant）

記者王佩翊／編譯

美國亞利桑那州一間中學的科學老師為了賺外快，匿名在色情網站OnlyFans上成立帳號，並上傳私密照與不雅片，以賺取額外收入。儘管她已經封鎖了整個州的用戶觀看她的帳號，但是仍被學生發現她的「副業」。不僅如此，她還被發現和先生在學校教室拍A片。如今她因被學校施壓而辭職，帳號也因涉嫌在公共場所製作色情內容，被OnlyFans停權，陷入兩頭空的窘境。

根據《紐約郵報》報導，亞利桑那州一名國中老師莎曼莎（Samantha Peer）因為不滿自己的薪水過低，因此在OnlyFans以花名「科勒（Khloe Karter）」成立帳號，並定期上傳色情內容，以賺取外快。為了避免被學校、學生以及家長發現，她還特定將她的帳號封鎖了整個亞利桑那州的用戶。

莎曼莎日前和擔任小學老師的丈夫迪龍（Dillon Peer）到學校的科學教室拍攝不雅影片，由於她特地選在周末時間潛入學校，因此還以為神不知鬼不覺，沒想到她的帳號卻被學生與家長發現，而她所拍攝的性愛片也同時在學生之間廣為流傳。

莎曼莎10月24日被學校通知帶薪停職，而她本人則在10月31日因不堪學校與同事間的壓力，自請辭職。她的丈夫則在4天後遭到所屬小學解雇。

對此，莎曼莎深感不滿，學校本來答應她在舉行董事會會議前不會公布這件事，但在OnlyFans上公布的照片卻瞬間流傳於教師之間，還有老師直接把她的「花名」告訴學生與家長，並展示她的帳號。更有學生在上課時，不斷互傳不雅影片。

不僅如此，由於莎曼莎在學校內拍攝A片的行為可能違法，因此警方已經投入調查。而她的OnlyFans帳號也同樣遭到官方停權，理由則是莎曼莎涉嫌在公共場所製造色情內容，而這個行為則違反了OnlyFans的用戶守則。如今為了賺取外快而上傳色情內容的她，不但丟了正職工作，甚至可能連副業帳號也拿不回來。

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