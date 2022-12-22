辣妹兼職OnlyFans被炒！　同事瘋傳她裸照還怪「害我們分心」

▲汽車銷售員克拉克因為被同事發現在OnlyFans兼職而被開除，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國佛州一名在汽車經銷商擔任銷售員的辣妹，最近被同事們發現她同時也在成人平台OnlyFans兼職，導致和她一起上班的同事都無法專注工作，最後老闆決定將她解雇，讓她感覺被歧視。

綜合外媒報導，這位名叫克拉克（Sparky Clarky）的兼職模特兒聲稱，她在OnlyFans的兼職收入高達6位數，不過她在從事正職的銷售工作時也十分認真，經常會前往不同的經銷商去洽談生意，從來沒有人對她的工作表現感到不滿。

不過，某天同事在OnlyFans上發現她拍攝的性感影片後，她的人生就完全不一樣了。她的性感照片開始在辦公室流傳開來，隨後她不再受到大家的歡迎，甚至有同事直接向老闆告狀，聲稱克拉克導致他們注意力渙散，並對整體造成了影響。

於是，老闆決定將克拉克開除，同時不再允許她回到辦公室。感覺自己被性別歧視的克拉克，多次致電人資，試圖想要挽回自己的工作。不料，人資卻將她在OnlyFans的清涼照下載下來，質問她是不是在拜訪客戶途中拍攝了這些照片，認定克拉克是在工作時間經營OnlyFans。

儘管克拉克極力否認，而且公司也拿不出任何證據，但克拉克最後還是離開了公司，並改為全職經營OnlyFans。雖然克拉克在OnlyFans的業績也相當不錯，不過她對於被開除一事，仍堅持自己是歧視的受害者。