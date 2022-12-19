　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／高階警官上88會館　警政署長黃明昭：調查接近尾聲

▲▼警政署長黃明昭 88會館調查報告 抖音禁用相關 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲警政署長黃明昭今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

針對警大前校長陳檡文遭爆多年前曾出入88會館案，警政署長黃明昭19日上午赴立法院內政委員會開會前受訪說，調查在進行，已經快接近尾聲了，如果調查完畢之後會對外公布，只要有影片等證據，警政署都會針對違紀情形調查，並進行懲處。

陳檡文選前被爆出多年前曾出入88會館，引發社會輿論質疑高階警官涉足台北88會館等警風紀問題，陳檡文也因此黯然提早退休。

立法院內政委員會今天審查警政署、警察大學、消防署明年度預算案，黃明昭會前接受媒體聯訪說，調查在進行，已經快接近尾聲了，如果調查完畢之後會對外公布，只要有證據，比方說有影片，警政署都會針對違紀情形調查，並進行懲處。

另針對社會關注的台南88槍案，黃明昭說，專案小組正在查緝槍擊案件相關共犯和上層部分，另外槍手確實在逃亡，警方專案小組有在查緝中。

媒體詢問，在警政署重啟「春安工作」部分好像同仁對此有一些意見，是否多做一些檢討，黃明昭表示，今年針對當前重大案件中，包括囚禁詐騙案件等，都被列為春安工作重點，這些工作已經在進行了，但要把他們延續；至於是否對基層員警負擔大？黃說，跟去年比較起來沒有增加工作量，而且排假都正常，不會停休，一定會按照排假休息。

此外，媒體另關注，警政署是否有掌握到中國影音軟體抖音在台違法的事證？黃明昭說，如果有受理民眾報案就會偵辦，如果違法同仁會來查辦。

▲▼警政署長黃明昭 88會館調查報告 抖音禁用相關 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼警政署長黃明昭 88會館調查報告 抖音禁用相關 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／街頭隨機砍人！　專挑機車騎士4把刀攻擊
輸給阿根廷！　法國球迷上街激烈大暴動
快訊／團團解剖報告公布　「原發性腦瘤」引起癲癇
快訊／張善政小內閣名單出爐　副市長這2人擔任
快訊／高虹安小內閣公布　高檢署檢察官擔任副市長
梅西「黑袍加身」捧大力神盃！　背後含義曝光
總統安慰姆巴佩說了什麼？　馬克宏親自解答
快訊／北檢頂樓升「民進黨旗」　雨衣怪客到案身分曝光
「為姆巴佩默哀一分鐘」　阿根廷球員狂歡一半突暫停
最新民調：民進黨認同41.2%→30.5%　大崩盤流失207

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德選舉有多強？　媒體人揭「極端紀錄」：全台唯一

張善政小內閣名單曝！副市長王明鉅、蘇俊賓

快訊／高虹安公布第一波新竹市府小內閣人選　5人名單一次看

認同義務役4個月太短　馮世寬：但我答應總統不論述國策

蔣萬安對大巨蛋提特別了解需求　柯文哲明派員「專案報告交接」

快訊／高虹安小內閣成員公布　高檢署檢察官蔡麗清任副市長

綠二連敗　何欣純盼找解方：選民用選票鞭策民進黨

吳怡農：王鴻薇自稱3政見未達標準　完全不負責任

馮世寬連番質疑吳怡農主張　「怎可取消松機？要國軍幹什麼？」

最新民調：國民黨政黨認同大復活　支持者19%→31.6%

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

賴清德選舉有多強？　媒體人揭「極端紀錄」：全台唯一

張善政小內閣名單曝！副市長王明鉅、蘇俊賓

快訊／高虹安公布第一波新竹市府小內閣人選　5人名單一次看

認同義務役4個月太短　馮世寬：但我答應總統不論述國策

蔣萬安對大巨蛋提特別了解需求　柯文哲明派員「專案報告交接」

快訊／高虹安小內閣成員公布　高檢署檢察官蔡麗清任副市長

綠二連敗　何欣純盼找解方：選民用選票鞭策民進黨

吳怡農：王鴻薇自稱3政見未達標準　完全不負責任

馮世寬連番質疑吳怡農主張　「怎可取消松機？要國軍幹什麼？」

最新民調：國民黨政黨認同大復活　支持者19%→31.6%

快訊／高雄街頭隨機砍人！怪客外套藏4把刀　專挑機車騎士攻擊

恭賀阿根廷奪冠　巴西「大羅」：梅西引領一個時代

輸給阿根廷！法國球迷失控暴動襲警　鎮暴警發射催淚瓦斯

提早爆料魔獸不打？　雲豹主持人威廉連串口誤IG遭灌爆

快來投票！馬斯克推特發起「我該不該下台」調查　最新民意曝光

賴清德選舉有多強？　媒體人揭「極端紀錄」：全台唯一

高檢檢察官蔡麗清將接任高虹安竹市副市長　檢察界祝福

卡達世足奪冠！Google搜「阿根廷」有12秒彩蛋　球迷嗨翻

快訊／大貓熊團團解剖報告出爐　「原發性腦瘤」引起癲癇

陸基層醫將面臨「最大規模感染潮」　醫院號召輕症職工堅持工作

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

政治熱門新聞

黃敏惠輾壓對手！民進黨又吞敗　王浩宇找到原因

兵役延長　軍官預估年底前宣布

即／高虹安小內閣成員曝　高檢署檢察官任副市長

民調：民進黨認同狂跌10.7　大崩盤流失207萬人

九合一選舉落幕　他點綠營慘敗5原因：2024恐丟政權

高虹安想獲不起訴　林穎孟：證明3關鍵

吳怡農首曝「想婚」關鍵　三級警戒「時間差不多了」

嘆民進黨因一句話不知反省　他：2024一路玩到掛

張善政小內閣名單曝！副市長王明鉅、蘇俊賓

「地下政府」更可怕　前縣長喊《選罷法》斷不開黑道

吳怡農：「提到兵役就失去選票」低估選民

年輕人對執政黨不滿　他揭2關鍵

柯敲定黨祕書長　蔡壁如不在名單上

民進黨嘉義市選舉再吞敗　綠委嘆：檢討到底是什麼？

更多熱門

相關新聞

史上最長春安工作　基層警譙翻

史上最長春安工作　基層警譙翻

全台警察春安工作停辦4年，警政署將在明年元旦到元月30日發起史上最長的春安專案工作，引發廣大基層警員不滿，不滿評論透過臉書警察社群「靠北警察」群起攻之，甚至部分基層官警怒上臉書NPA署長室洗版、直接怒嗆春安復辟根本就是開倒車；儘管警政署連續多天PO文說明，警政署本次春安工作「不進行評比」，卻不為基層採信，基層與高層衝突越演越烈。

「春安」重啟破天荒1個月　基層警炸鍋洗版

「春安」重啟破天荒1個月　基層警炸鍋洗版

詐騙電話簡訊頻傳！　林奕華怒批「警政署、金管會沒作為」：可惡至極

詐騙電話簡訊頻傳！　林奕華怒批「警政署、金管會沒作為」：可惡至極

破紀錄！警政署長連4天赴刑事局督導掃黑

破紀錄！警政署長連4天赴刑事局督導掃黑

國民黨團要行政院肅清黑槍　喊話花敬群：督促得好會有掌聲

國民黨團要行政院肅清黑槍　喊話花敬群：督促得好會有掌聲

關鍵字：

警政署警察大學

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

國中生跳香蕉碼頭「試水溫」溺斃！

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

梅西想以世界冠軍身分繼續出賽

鄰居阿嬤500萬全送他！開一條件網勸：領了啦

姆巴佩奪金靴獎笑不出來　馬克宏親自安慰

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面