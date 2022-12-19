快訊／高階警官上88會館　警政署長黃明昭：調查接近尾聲

▲警政署長黃明昭今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

針對警大前校長陳檡文遭爆多年前曾出入88會館案，警政署長黃明昭19日上午赴立法院內政委員會開會前受訪說，調查在進行，已經快接近尾聲了，如果調查完畢之後會對外公布，只要有影片等證據，警政署都會針對違紀情形調查，並進行懲處。

陳檡文選前被爆出多年前曾出入88會館，引發社會輿論質疑高階警官涉足台北88會館等警風紀問題，陳檡文也因此黯然提早退休。

立法院內政委員會今天審查警政署、警察大學、消防署明年度預算案，黃明昭會前接受媒體聯訪說，調查在進行，已經快接近尾聲了，如果調查完畢之後會對外公布，只要有證據，比方說有影片，警政署都會針對違紀情形調查，並進行懲處。

另針對社會關注的台南88槍案，黃明昭說，專案小組正在查緝槍擊案件相關共犯和上層部分，另外槍手確實在逃亡，警方專案小組有在查緝中。

媒體詢問，在警政署重啟「春安工作」部分好像同仁對此有一些意見，是否多做一些檢討，黃明昭表示，今年針對當前重大案件中，包括囚禁詐騙案件等，都被列為春安工作重點，這些工作已經在進行了，但要把他們延續；至於是否對基層員警負擔大？黃說，跟去年比較起來沒有增加工作量，而且排假都正常，不會停休，一定會按照排假休息。

此外，媒體另關注，警政署是否有掌握到中國影音軟體抖音在台違法的事證？黃明昭說，如果有受理民眾報案就會偵辦，如果違法同仁會來查辦。