連續8年愛不停！門諾護理師揮毫春聯義賣　買氣旺上看5萬元

▲門諾醫院護理師蔡雅雯現場揮毫義賣春聯。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

再過兩周就要迎接農曆年，花蓮門諾醫院9日上午在門診大廳舉辦「玉兔迎新，讓愛傳承」春聯義賣活動，由院內專科護理師蔡雅雯現場揮毫，義賣所得將全數捐助東部護理人員培育計畫。門諾醫院表示，累積過去7年義賣所得已超過15萬元，今年春聯義賣邁入第8年，買氣相當旺，預估義賣所得上看5萬元。





即將告別虎年迎接兔年新春，門諾醫院春聯義賣活動一開始就獲得熱烈回響，除了正夯的兔年吉祥話，結合傳統與創意，今年仍有多款的Q版春聯受到民眾喜愛，其中；「小孩聽話、好好吃飯、兔飛猛進」等特殊春聯仍是家長們的最愛。原本只是到醫院拿藥的林爸爸，看到「小孩聽話」的春聯，立即響應購買並開心的說，回家要貼在孩子的臥房，時刻提醒孩子要乖乖聽話、用功念書。





為籌措「東部護理人員培育基金」，由院內專科護理師自發性舉辦的春聯義賣活動，一轉眼已邁入第8年，今年除了專科護理師蔡雅雯，包括門諾會醫療財團法人總執行長張文信、院長吳鏘亮也紛紛加入現場揮毫寫春聯的行列，許多候診民眾看到院長親自寫春聯，都露出了驚訝的表情，沒想到除了手術刀，院長也寫得一席好字。總執行長除了以「平安喜樂」祝福所有的花蓮鄉親，也期盼藉此活動集結眾人的愛心，為機構帶來更多善的能量，讓機構所推行的各項計畫皆順利圓滿，為花蓮鄉親提供更好的醫療品質與就醫環境。

▲門諾會醫療財團法人總執行長及院長吳鏘也紛紛加入現場揮毫寫春聯的行列。

累積過去7年的義賣所得已超過15萬元，發起人蔡雅雯說，透過手寫春聯義賣，除了讓大家找回對春聯的熱情以及提前感受年節氣氛，最重要的是希望藉由一張張春聯的賣出，為東部護理人員培育基金的貢獻多一份心力，因為身為護理的一份子， 她深刻體會「培育」是一條漫長的路，期盼用自己的小小力量，喚起社會大眾對東部護理人力的關注，在告別虎年之際，用愛心迎接兔年的到來。

▲春聯義賣邁入第8年，買氣相當旺，預估義賣所得上看5萬元。

門諾醫院東部護理人員培育計畫自105年至今，已培育超過百人，除了與台北馬偕醫護專校建教合作獨立招收在地學子，也透過計畫專案的補助，協助對護理有興趣的孩子投入護理專科的領域，習得一技之長後，取得證照回到門諾服務。

門諾院方強調，培育一名學生平均一年所需的費用約13萬元，每年投入的經費將近1500萬，門諾醫院感謝各界的支持，也期盼透過這項計畫，持續充實院內護理人力，讓患者能夠獲得更好的照顧品質。