黃瀞瑩「個人風格」春聯曝光　網糾錯字更大驚：怎麼有柯P的味道

▲黃瀞瑩揮毫寫春聯。（圖／翻攝自黃瀞瑩臉書）

記者江采蓁／綜合報導

農曆春節即將到來，為迎接新的一年，不少政治人物也開始發放春聯賀新年。台北市議員黃瀞瑩8日也與同黨議員陳宥丞、黨團主任劉瀛仁一起到南港成德市場揮毫、寫春聯，但她別具「個人風格」的春聯也引起網友熱烈討論，直呼「這字怎麼有柯P的味道！」

黃瀞瑩8日在臉書貼出多張「春聯照」表示，根據農曆年前的傳統，就是都要和陳宥丞一起到南港成德市場揮毫、寫春聯，而今年台灣民眾黨在台北市議會成立黨團，黨團主任劉瀛仁也加入行列，她打趣說道，但好像太久沒寫字了，所以她還是用別具「個人風格」的春聯祝福大家新年快樂。此外，她也提到她的紅包袋已經開放領取，數量有限，歡迎到天母服務處索取，下周開始也會到士林北投的市場發送她的春聯。

此文一出，黃瀞瑩別具「個人風格」的春聯引起網友熱烈討論，不少網友直呼「這字怎麼有柯P的味道！」，她也幽默標記民眾黨主席柯文哲來欣賞她的春聯，但也有眼尖網友發現其中似乎有字寫錯了，「清廉勤政」的「勤」少一撇，對此，她也趕緊回應，「錯字我自己罰寫三遍！」

▲黃瀞瑩別具「個人風格」的春聯被網友發現有錯字，更直呼「有柯P味道」。（圖／翻攝自黃瀞瑩臉書）