獨／成淵高中老師「黏土馬拉松」　揪全班義賣樂捐罕病兒

▲成淵高中老師劉希珍平日忙於課業，仍堅持「愛的黏土馬拉松」計畫。（圖／劉希珍提供）

記者楊惠琪／台北報導

歲末送暖，台北市立成淵高中國文老師劉希珍為了幫助罕病兒童，從3年前開始執行「愛的黏土馬拉松」計畫，利用課餘時間投入黏土創作與義賣，目前已完成第240個作品，校內訂單不斷，所得全數捐給罕見疾病基金會，今年更號召班上同學加入，做愛心也落實生命教育。

在成淵高中任教10年的劉希珍，她說，每天搭捷運通勤上班，常在捷運站內看到罕病兒童的燈廂廣告，自己也有年幼的女兒，便想為罕病兒貢獻一己之力，因此，從三年前開始，就利用課餘時間投入黏土創作，展開「愛的黏土馬拉松」計畫，在臉書粉專分享愛心作品，並一一編號，把黏土義賣善款全數捐給罕病基金會。

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劉希珍說，女兒一歲半的時候，她心血來潮買了一包輕黏土，當時捏了一組佩佩豬家族的玩偶，女兒愛不釋手，讓她找回從小熱愛的「手作魂」，後來又因為一股想幫助罕病兒的「愛心魂」，便突發奇想，若能像跑馬拉松一樣，一個接一個創作，這些作品不只是陪伴女兒成長的見證，還能進行愛心義賣，因而決定不扣除成本材料費，要把義賣所得全數捐給罕病兒。因此她經常利用女兒睡著後熬夜捏黏土，三年來已創作237件作品，累積捐款逾5萬元。





▲成淵高中老師劉希珍成立粉專，記錄「愛心黏土馬拉松」點滴。（圖／劉希珍提供）

平日忙於課務，下班後還有家務要忙，劉希珍仍堅持這場「愛的黏土馬拉松」，她說，靈感來的時候，經常三更半夜熬夜捏黏土，還好有全校師生、家長的支持，讓她訂單源源不絕，今年特別邀請班上同學加入創作，在校慶攤位銷售開出紅盤，總共捐出1萬4900元善款，罕病基金會也特別頒發感謝狀給成淵高中二年二班學生。

劉希珍說，這3年來，謝謝全校師生和家長陪她一起跑這場馬拉松，希望愛心能繼續傳承，黏土作品能繼續編號，並希望有更多人關心罕病兒童。





▲成淵高中老師劉希珍平日忙於課業，仍堅持「愛的黏土馬拉松」計畫。（圖／劉希珍提供）