只賣35天！過年必吃「麥當勞招財薯來堡」回來了　還有爆餡紅豆派

▲過年必吃「金迎招財薯來堡」回歸了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

等到了！人氣速食品牌「麥當勞」過年必吃「金迎招財堡系列」重磅回歸，選用大塊厚實肉排淋上黑胡椒醬，再搭配鮮脆洋蔥、酥脆薯餅，每一口都超滿足，加碼還有爆餡紅豆派也回來了，1月11日起至2月14日限時35天吃或售完為止，把握機會衝一波。

▲今年一樣有「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」2種選擇 。

麥當勞春節限定「薯來堡」回來了，一共有「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」2種選擇，其中，薯來堡夾進了淋上黑胡椒醬的特選肉排搭配鮮脆洋蔥，再加上酥脆薯餅，每一口都能吃到雙重美味，有牛、雞口味，而招財福堡同樣也有牛、雞口味任選，內餡則少了薯餅，但依舊超級滿足，今年也肯定要吃，且期間只要購買「金迎招財系列套餐」就送「好運紅包袋」1份，數量有限、送完為止。

▲紅豆派也同步回歸。

同步回歸的還有季節限定「紅豆派」，酥脆派皮包覆著香甜紅豆餡，暖心又暖胃，以上品項於1月11日起至2月14日限時販售或售完為止。

▲▼必勝客海味開春比薩來了。

同樣為迎接新年，必勝客也推出2款全新開春比薩，首推「財圓滾滾金干蝦比薩」，選用鮮美干貝、酥脆炸蝦天婦羅，搭配用金黃餃子皮包進日式和風餡、切達起司丁的特製金元寶，還吃得到珍珠莫札瑞拉起司、北海道起司等雙重濃郁起司口感，即日起正式開賣，也享外帶買大送大、外送買大送小優惠。

另一款則是「奢華加貝烏金鮑魚比薩」全台限量7000份，比薩裡豪邁放了雲林口湖的烏魚子、文火佃煮鮑魚，再搭配鮮嫩干貝佐以特製XO醬，每一口都是濃濃海味，即日起就能開吃。

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