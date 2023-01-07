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明天開跑！　速食店「指定比薩買1送1」連吃7天

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲炸雞店限時7天「比薩買1送1」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！韓國人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」驚喜補班優惠來了，限時7天爽吃「比薩買1送1」，只要出示「一圖」即可享優惠，把握機會吃。另，拿坡里至1月31日前也有「酷樂雞腿桶最低下殺68折起」超殺優惠，通通不能放過。

▲▼bb.q CHICKEN補班優惠。（圖／業者提供）

▲憑圖於門市爽吃指定比薩買1送1。

bb.q CHICKEN補班日來報好康，1月8日至1月14日限時7天凡憑圖至門市即可爽吃「比薩買1送1」，須購買韓式烤牛肉青蔬雙拼披薩，就能多吃韓式披薩口味任選1份，有柚香鮮蝦披薩、辣味海鮮披薩、辣年糕烤雞披薩3口味選擇，提醒該活動不適用於信義通化店、板橋板農店，比薩控要搶吃一波。

▲▼拿坡里炸雞。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞桶最低下殺68折吃。

另，拿坡里近日也祭出1月限定「酷樂雞腿桶」開，特意嚴選鮮嫩多汁的國產雞腿，且相較一般市售雞腿重量還升級約30%，大口咬下的微辣口感超滿足，有6隻、10隻桶裝選擇，再搭配1250ml飲料，並分別下殺71、68折就能爽嗑整桶，即日起至1月31日限時開吃。

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