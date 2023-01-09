　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

流水席人妻再開副本！600萬買房金被收回　嗆未婚夫：你家真噁心

記者黃翊婷／綜合報導

一名準新娘日前因為PO文嫌棄流水席，掀起網友們熱烈討論，就連未來小姑也參戰，雙方在網路上隔空開火。沒想到準新娘8日再度開副本，公開對話截圖嗆未來小姑搗亂買房計畫，公公還出爾反爾收回600萬元買房贊助金，讓她氣到直接對未婚夫大罵「你們家真的很噁心」。

流水席人妻再開副本，嗆夫家噁心。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲準新娘為買房子的事情與未婚夫起爭執。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社，下同。）

準新娘日前在網路上PO文嫌棄流水席，還酸夫家是鄉下人，結果引來未來小姑參戰，反控未來嫂嫂根本就是假ABC，小倆口想在台北買房，父親幫出600萬元，私下卻跟哥哥說房子要登記在她名下，「其他不說，我就問妳，買房登記給妳有沒有這回事？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到流水席爭議還沒結束，又爆出買房風波，準新娘8日再度於臉書「匿名2公社」PO文，並公開2張與未婚夫的對話截圖，指稱買房計畫被未來小姑「多管閒事」，導致未來公公想要把那600萬元贊助金收回去，現在大家都在怪她，「你爸之前講得很好聽，說什麼會把我當自己女兒，結果呢？現在要把那600萬拿回去。」

流水席人妻再開副本，嗆夫家噁心。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲準新娘嗆男方一家人噁心。

雖然未婚夫表示買房子可以靠自己，準新娘還是很不滿並回嗆，「靠自己？你有錢嗎？」接著直指男方一家人很噁心，說的跟做的都不一樣，浪漫婚禮變路邊擺桌子宴客的流水席，說話不算話，「你們家的人真的很噁心，說的跟做的都不一樣，你說要給我一場浪漫的婚禮，結果呢？是聽你爸的要在路邊擺桌子宴客！你爸知道買房要登記我名字後就要把那600萬拿回去！你妹妹處處針對我，找我麻煩。」

雙方談到最後，就連未婚夫也忍不住動氣回應，「妳說夠了沒？我家人為了我們的婚事已經幫忙那麼多，現在妳說噁心？」準新娘還是認為錯在男方並回嗆，「我有說錯嗎？答應給600萬贊助我們買房，現在說話不算話的是你爸耶。」

準新娘還提出5點聲明強調，夫家出爾反爾，未婚夫卻不敢吭聲，放任妹妹欺負她，「這種男人真的是個沒擔當、沒肩膀的爛咖」，還沒嫁過去就被夫家人下馬威，甚至告狀給她的父母，現在大家都在怪她，「一個女人希望有場浪漫的婚禮有錯嗎？買房登記女方希望這段婚姻有保障錯了嗎？我從台北遠嫁高雄已經很辛苦，為什麼還要被那些自以為是的鄉下人欺負？」

流水席人妻再開副本，嗆夫家噁心。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲準新娘的5點聲明。

文章公開之後再度掀起網友熱議，吸引超過4700人按讚，留言數量更是逼近5000則，雖然有人覺得這只是隨風起舞編的故事，應該不是本人PO文，但大多數人還是選擇繼續看熱鬧，「大開眼界了」、「沒有公主命卻有公主病」、「我倒是覺得妳的態度比較噁心」、「過年快到了，我已經準備好瓜子跟開心果了」、「這比八點檔還精彩」、「不管是真是假，追起來打發時間」。

ET快訊
戴資穎傻眼了！　大馬賽出包都沒通知
好市多蛤蜊濃湯「喝到黑牙齒」！　釣出牙醫解釋真相
星巴克買一送一！　今天限時9小時
快訊／台股大漲220點！　台積電漲12.5元
行人地獄之怒！　桃園男過斑馬線「機車0減速」1動作被讚爆
大學生露營「炸斷肌腱」噴血送急診！外科醫傻眼：沒事找事做
蔡賴兩大神佛激烈對尬　揭台南正副議長內幕
「洗面乳」刷瓦斯爐油垢大翻新！黑黃運動服重生　婆媽一致認同
8點檔女星0收入跑外送！林森北酒店經理「邀下海陪酒」　現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人類平均「每小時揉7.2次眼睛」！醫示警：新冠病毒的天菜

學測生物重「素養＋閱讀＋推理化」　補教師曝：考前必定複習內容

空品達紅色警戒！彰化清晨「濃霧壟罩」　上班族外出超有感

騎士路邊撿到紅蟳滿臉問號　7千人笑瘋：根本大路蟳奇！

門口撿到「百元鈔包頭髮」　人夫抽出2根嚇壞！網曝碰到就算數

流水席人妻再開副本！600萬買房金被收回　嗆未婚夫：你家真噁心

命理師抽今年國運籤！演藝圈有人殞落　易頻繁地震、強颱襲台

桃園今晨復水95％　居民洗版台水罵爆：一樣沒水95％是騙鬼嗎？

北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天時間曝

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

人類平均「每小時揉7.2次眼睛」！醫示警：新冠病毒的天菜

學測生物重「素養＋閱讀＋推理化」　補教師曝：考前必定複習內容

空品達紅色警戒！彰化清晨「濃霧壟罩」　上班族外出超有感

騎士路邊撿到紅蟳滿臉問號　7千人笑瘋：根本大路蟳奇！

門口撿到「百元鈔包頭髮」　人夫抽出2根嚇壞！網曝碰到就算數

流水席人妻再開副本！600萬買房金被收回　嗆未婚夫：你家真噁心

命理師抽今年國運籤！演藝圈有人殞落　易頻繁地震、強颱襲台

桃園今晨復水95％　居民洗版台水罵爆：一樣沒水95％是騙鬼嗎？

北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天時間曝

麥當勞開「無人化」第一槍　科技大咖搶做機器人

人類平均「每小時揉7.2次眼睛」！醫示警：新冠病毒的天菜

歐掀起訪台潮　智庫學者：台灣漸成「歐洲重大利益」

藍提立法拚年前領紅包　游錫堃：國會一定盡最大努力

落跑議員選立委！還抱走77萬補助款　陳致中轟「王鴻薇模式」離譜

彭博：蘋果頭戴裝置AR／VR有望本季發佈

戴資穎拚大馬賽第5冠遇「傻眼」狀況　搭車到球場卻無法訓練

名監督預測日本奪冠機率　「8強賽可能對台灣不容忽視」

男子凌晨因「卡戒」求助南消　消防人員以戰術剪「解套」

林昀儒遠征德國盃！　組隊「世界級名將」直落3奪隊史首冠

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

生活熱門新聞

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

大學生露營「炸斷肌腱」！醫師聽原因傻了

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

快訊／台南01:13發生規模4.0地震　最大震度3級

北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝

桃園男過斑馬線「機車0減速」他1動作被讚爆

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

命理師抽今年國運籤！　演藝圈有人殞落

《炎上》最慘來賓是「他」！　鄉民笑不出來了

看完不敢吃了！南韓旅遊恐怖真相　一票人嚇呆

更多熱門

相關新聞

她領錢「拚最後2張刮刮樂」　老闆卻賣人了

她領錢「拚最後2張刮刮樂」　老闆卻賣人了

「買刮刮樂被坑！」一名女網友發文表示，她因為聽從老闆建議，買了今年新出的2000元刮刮樂，無奈連刮好幾張，都沒開出5000元，讓她決定領錢再試試手氣，怎料等她領完錢回去，才知道老闆把刮刮樂賣人了，讓她氣炸「我就想問這家店有道德良心嗎？」貼文曝光後，多數網友卻不挺。

尪喜歡與姊互摸！人妻崩潰曝「買情趣用品給她」

尪喜歡與姊互摸！人妻崩潰曝「買情趣用品給她」

雲林朝天宮拜拜！店家「金紙100抵停車費」結局氣炸

雲林朝天宮拜拜！店家「金紙100抵停車費」結局氣炸

飯店年夜飯1人3千「坐餐廳外走廊」　客服跩給3條路

飯店年夜飯1人3千「坐餐廳外走廊」　客服跩給3條路

包1.2萬給岳母挨罵不孝　他被逼發紅包

包1.2萬給岳母挨罵不孝　他被逼發紅包

關鍵字：

爆料公社匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

吳怡農確定掰了！　她早預言敗選「1原因」

解放軍宣布　在台周邊多兵種軍演

蔡依林女粉「只貼胸貼」踩場！　鏡頭一掃...「超巨車頭燈」全掉出

快訊／新北男騎士自撞噴飛　輔大捷運站前慘死

更多

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面