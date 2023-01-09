流水席人妻再開副本！600萬買房金被收回　嗆未婚夫：你家真噁心

記者黃翊婷／綜合報導

一名準新娘日前因為PO文嫌棄流水席，掀起網友們熱烈討論，就連未來小姑也參戰，雙方在網路上隔空開火。沒想到準新娘8日再度開副本，公開對話截圖嗆未來小姑搗亂買房計畫，公公還出爾反爾收回600萬元買房贊助金，讓她氣到直接對未婚夫大罵「你們家真的很噁心」。

▲準新娘為買房子的事情與未婚夫起爭執。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社，下同。）

準新娘日前在網路上PO文嫌棄流水席，還酸夫家是鄉下人，結果引來未來小姑參戰，反控未來嫂嫂根本就是假ABC，小倆口想在台北買房，父親幫出600萬元，私下卻跟哥哥說房子要登記在她名下，「其他不說，我就問妳，買房登記給妳有沒有這回事？」

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沒想到流水席爭議還沒結束，又爆出買房風波，準新娘8日再度於臉書「匿名2公社」PO文，並公開2張與未婚夫的對話截圖，指稱買房計畫被未來小姑「多管閒事」，導致未來公公想要把那600萬元贊助金收回去，現在大家都在怪她，「你爸之前講得很好聽，說什麼會把我當自己女兒，結果呢？現在要把那600萬拿回去。」

▲準新娘嗆男方一家人噁心。

雖然未婚夫表示買房子可以靠自己，準新娘還是很不滿並回嗆，「靠自己？你有錢嗎？」接著直指男方一家人很噁心，說的跟做的都不一樣，浪漫婚禮變路邊擺桌子宴客的流水席，說話不算話，「你們家的人真的很噁心，說的跟做的都不一樣，你說要給我一場浪漫的婚禮，結果呢？是聽你爸的要在路邊擺桌子宴客！你爸知道買房要登記我名字後就要把那600萬拿回去！你妹妹處處針對我，找我麻煩。」

雙方談到最後，就連未婚夫也忍不住動氣回應，「妳說夠了沒？我家人為了我們的婚事已經幫忙那麼多，現在妳說噁心？」準新娘還是認為錯在男方並回嗆，「我有說錯嗎？答應給600萬贊助我們買房，現在說話不算話的是你爸耶。」

準新娘還提出5點聲明強調，夫家出爾反爾，未婚夫卻不敢吭聲，放任妹妹欺負她，「這種男人真的是個沒擔當、沒肩膀的爛咖」，還沒嫁過去就被夫家人下馬威，甚至告狀給她的父母，現在大家都在怪她，「一個女人希望有場浪漫的婚禮有錯嗎？買房登記女方希望這段婚姻有保障錯了嗎？我從台北遠嫁高雄已經很辛苦，為什麼還要被那些自以為是的鄉下人欺負？」

▲準新娘的5點聲明。

文章公開之後再度掀起網友熱議，吸引超過4700人按讚，留言數量更是逼近5000則，雖然有人覺得這只是隨風起舞編的故事，應該不是本人PO文，但大多數人還是選擇繼續看熱鬧，「大開眼界了」、「沒有公主命卻有公主病」、「我倒是覺得妳的態度比較噁心」、「過年快到了，我已經準備好瓜子跟開心果了」、「這比八點檔還精彩」、「不管是真是假，追起來打發時間」。