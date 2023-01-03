　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尪喜歡與姊互摸！人妻崩潰曝「買情趣用品給她」：2人有逾矩？

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲原PO表示，老公還希望姊姊能搬來與他們同住，讓她不知該如何是好。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，老公喜歡和他姊姊有肢體接觸，2人不僅喜歡互摸，甚至還會躺在彼此的肚子上。原PO還說，老公曾表示要買情趣用品給姊姊，讓她十分傻眼，甚至懷疑2人是否有逾矩的行為，最近原PO老公又表示希望姊姊能搬來與他們同住，令她不知該如何是好，於是上網求助網友們。

原PO在爆料公社APP內發文表示，老公與他姊姊喜歡有肢體接觸，老公喜歡摸姊姊的臉，姊姊則喜歡摸老公的肚子，2人甚至還會躺在彼此的肚子上，姊姊還會故意伸手摸原PO老公的屁股，讓她很不能理解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老公還曾表示要買情趣用品給姊姊，讓原PO不禁懷疑老公與姊姊是否私下有發生其他事情；最近老公更說，希望能讓姊姊搬來與他們夫妻倆同居，原PO很想拒絕，但又不知道該如何是好，因此向網友求助。

網友回覆，「老實說啊！難道還要忍耐嗎？你是他老婆，你才有權利摸他的身體吧」、「沒表示，代表默許，表示了自己不喜歡，如果狀況還一樣，那就是他完全不尊重妳」、「千萬不要再隱忍，不然事情越滾越大」、「家裡偷裝隱藏式監視器」。

延伸閱讀
木乃伊女屍深藏舊衣回收箱　民眾聞惡臭驚見肉身腐爛到見骨
信義區五星級除毛中心爆違法　「淘寶脫毛機當日本貨」、涉犯醫師法！警逮2人
丟丟妹鬧婚變回娘家開新粉專　老公南下找她還被報警處理　

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
快訊／宜蘭女學生遭砂石車輾壓　送醫搶救
2022台灣電動車銷量排名曝！「這車廠」賣破萬台奪冠亞軍
連3天噴雨「降雨熱區曝」！周末低溫下探14度
獨／雅速達倉庫惡火釀4死　老闆淚：他們跟我20年
快訊／誠品信義店吹熄燈號！結束營業時間曝
前輩調教黑絲女業務　「想舒服很久」跨副駕拉手摸鳥
台灣這裡雨最多！　年雨量破萬創紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跟碩士萌妹約會「一路爽擦邊球」　他返家蛋蛋痛爆！原因揭曉

尪喜歡與姊互摸！人妻崩潰曝「買情趣用品給她」：2人有逾矩？

4萬鄉親失望！全台最富彰化大村鄉　農曆年前普發2千元確定跳票

趕上春節疏運！國2甲、國4豐潭「通車時間出爐」　串聯高快速路網

嘉藥USR攜手青銀共學　提升世代連結

1年沒壞壞！主動撫摸「男友卻無感」　妹子受傷：以前見面都會激戰

長榮航勤爆春節被禁假！資方駁「按勞基法處理」：保障民眾行的權利

好市多驚見「2699元清心制服」　他細看LOGO傻眼：要賣多久？

是現金！飛「1國家」直接爽領3000元　鄉民喊衝：在收行李了

2022出生率再探底　全教總籲「降低班級人數」提升國教品質

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

遇鸚鵡停手機喊好可愛　下秒拆螢幕她驚：破了

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

跟碩士萌妹約會「一路爽擦邊球」　他返家蛋蛋痛爆！原因揭曉

尪喜歡與姊互摸！人妻崩潰曝「買情趣用品給她」：2人有逾矩？

4萬鄉親失望！全台最富彰化大村鄉　農曆年前普發2千元確定跳票

趕上春節疏運！國2甲、國4豐潭「通車時間出爐」　串聯高快速路網

嘉藥USR攜手青銀共學　提升世代連結

1年沒壞壞！主動撫摸「男友卻無感」　妹子受傷：以前見面都會激戰

長榮航勤爆春節被禁假！資方駁「按勞基法處理」：保障民眾行的權利

好市多驚見「2699元清心制服」　他細看LOGO傻眼：要賣多久？

是現金！飛「1國家」直接爽領3000元　鄉民喊衝：在收行李了

2022出生率再探底　全教總籲「降低班級人數」提升國教品質

跟碩士萌妹約會「一路爽擦邊球」　他返家蛋蛋痛爆！原因揭曉

高雄大型演唱經濟大爆發！遭質疑缺中型能量　文化局回應了

快訊／宜蘭國中女學生遭砂石車輾壓　無呼吸心跳送醫搶救

台灣虎航以第二季恢復獲利模式為目標　年內預計增飛秋田與青森　

大專棒聯／狂飆160火球寫新高　林振瑋：還可以更快

台灣「2022年電動車銷售」TOP 10！Model Y神助攻Tesla奪冠亞軍

台八神展開！爸自首「殺掉男友的媽」　謝京穎失戀大哭腫成「麵龜」

時隔22年！人總宣布調整外勤警消人員超勤加班費至1.9萬

桃園男保險箱遭竊內有5百萬！2賊藏礁溪跨年...4天花掉348萬

摩斯超萌「炸雞睡袋」只送不賣！5款新品優惠　春節抽旅遊金2萬元

7隻哈士奇擠爆門口迎接媽　海嘯式淹沒！她差點被脫褲

生活熱門新聞

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

2縣市大雨！吹10級強風　冷氣團報到時間曝

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

低胸妹擦撞下車　他秒勸心平氣和笑瘋萬人

日本社長搬來台原因曝　卻和台灣網紅妻天人永隔

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

外公拍過三級片！舅舅自爆：曾下海客串AV男優

見UNIQLO發熱衣特價秒掃1件！回家拆開大傻眼

男網紅又出事「醉鬧捷運」！曾演講感謝狀丟垃圾桶

肯德基員工偷點麥當勞大薯　2萬人笑瘋

兒收到「動員召集預告書」　台大醫心驚

長榮航勤員工嘆：能走的都去星宇了

更多熱門

相關新聞

高齡懷女寶！親媽失望喊「不會吧」...她氣到出血

高齡懷女寶！親媽失望喊「不會吧」...她氣到出血

重男輕女的觀念在現代漸漸式微，然而仍有部分家庭較傳統。一名女網友抱怨，自己是38歲的高齡產婦，最近終於成功懷上女嬰，產檢結果也都一切正常，夫妻倆相當開心，她也不忘跟媽媽分享喜訊，不料對方一聽到寶寶性別，竟失望地說「不會吧，真的是女生喔！？」甚至不停哀聲嘆氣，讓她超傻眼。

雲林朝天宮拜拜！店家「金紙100抵停車費」結局氣炸

雲林朝天宮拜拜！店家「金紙100抵停車費」結局氣炸

撞見自己變成「情趣娃娃」　辣模準備提告

撞見自己變成「情趣娃娃」　辣模準備提告

完美男友「常給生活小驚喜」　妹子怕：會是渣男？

完美男友「常給生活小驚喜」　妹子怕：會是渣男？

飯店年夜飯1人3千「坐餐廳外走廊」　客服跩給3條路

飯店年夜飯1人3千「坐餐廳外走廊」　客服跩給3條路

關鍵字：

爆料公社周刊王

讀者迴響

熱門新聞

1800億現金要來了！　一張表秒懂發券、給錢大不同

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！開新粉絲團默認婚變

1800億現金怎麼給？央行拆解兩招因應　「直達車」更有效率

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

寶貝女兒婚變　丟爸心疼「只說了8字」

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面