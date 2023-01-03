尪喜歡與姊互摸！人妻崩潰曝「買情趣用品給她」：2人有逾矩？

▲原PO表示，老公還希望姊姊能搬來與他們同住，讓她不知該如何是好。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，老公喜歡和他姊姊有肢體接觸，2人不僅喜歡互摸，甚至還會躺在彼此的肚子上。原PO還說，老公曾表示要買情趣用品給姊姊，讓她十分傻眼，甚至懷疑2人是否有逾矩的行為，最近原PO老公又表示希望姊姊能搬來與他們同住，令她不知該如何是好，於是上網求助網友們。

原PO在爆料公社APP內發文表示，老公與他姊姊喜歡有肢體接觸，老公喜歡摸姊姊的臉，姊姊則喜歡摸老公的肚子，2人甚至還會躺在彼此的肚子上，姊姊還會故意伸手摸原PO老公的屁股，讓她很不能理解。

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老公還曾表示要買情趣用品給姊姊，讓原PO不禁懷疑老公與姊姊是否私下有發生其他事情；最近老公更說，希望能讓姊姊搬來與他們夫妻倆同居，原PO很想拒絕，但又不知道該如何是好，因此向網友求助。

網友回覆，「老實說啊！難道還要忍耐嗎？你是他老婆，你才有權利摸他的身體吧」、「沒表示，代表默許，表示了自己不喜歡，如果狀況還一樣，那就是他完全不尊重妳」、「千萬不要再隱忍，不然事情越滾越大」、「家裡偷裝隱藏式監視器」。

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