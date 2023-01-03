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初二包1.2萬給岳母挨罵「不孝女婿」　人夫嘆被逼狂發紅包

記者黃翊婷／綜合報導

農曆新年將至，一名人夫抱怨，每年初二回娘家對大部分的人夫來說是快樂的，對他而言則是痛苦的一天，結婚第3年的時候因為沒錢，給岳母包了1.2萬元的紅包，外加2盒伴手禮，結果竟在親友面前遭岳母當眾數落「不孝的女婿」，讓他超級傻眼。

▲新年拿紅包。（圖／記者林懿捷攝）

▲原PO被岳母逼發紅包。（示意圖／記者林懿捷攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書社團「匿名公社」的文章中提到，每年初二回娘家，對他來說堪稱是最痛苦的一天，結婚第3年的時候因為沒錢，包給岳母1.2萬元的紅包，外加2盒伴手禮，沒想到岳母竟然在親戚面前直接數落他是「不孝的女婿」，之後過年他都會固定包3萬元的紅包，現在更是包到3.6萬元。

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原PO說，妻子的娘家在中部，每年初二他都會開車載著妻子、孩子們回去，清晨天還沒亮就出發，早上10點多抵達，20幾年來都是如此，岳母和小舅子常常因為過年連續2天喝酒，醉到爬不起來，等到他們換好衣服上車，還聞得到酒味和菸味，一行人再開車前往下一個縣市，去岳母的母親家（妻子的外婆家）。

原PO無奈地說，岳母的母親家在鄉間田邊，面積很大，有田和曬穀場，還有一堆永遠都搞不清楚的親戚們，然後岳母就會拉著他介紹「這是XXX，要給紅包」，他就被逼著一直發紅包，整個家族一堆人整天唱卡拉OK、抽菸、喝酒、賭博、說髒話，有幾次甚至差點打起來，他就坐在沙發上看或者低頭使用平板，等到晚上8、9點岳母滿意了，才可以回家，「到底為什麼初二一定要回娘家呀？我就問。」

文章公開之後掀起網友熱烈討論，大家紛紛留言表示，給岳母包紅包還好說，但給岳母的親戚包紅包就很奇怪了，如果不想撕破臉，下次可以直接把岳母載過去就好，不要留在那邊等，「岳母的親友關你什麼事，別包了，你老婆怎麼沒替你著想」、「你可以把他們載過去，然後你離開，好了再來載他們回去」。

也有網友指出，讓原PO感到困擾的是岳母的人格問題，不是回娘家這件事，不妨先和妻子討論，再看要怎麼處理比較合適，「我朋友的岳母是顧女婿，女婿包6600元，岳母包還1萬2000元給孫子」、「紅包還是量力而為，畢竟這只是一個過年的祝福、感恩氛圍，而且我很討厭人家命令我，叫我該包給誰」、「我都是老婆娘家的紅包她負責，我家這邊的紅包我負責」。

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