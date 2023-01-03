9月訂飯店年夜飯！1人3000「坐餐廳外走廊」　客服跩給3條路

▲他們的位子被安排在餐廳外走廊。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友9月預訂台中金典酒店的年夜飯，並註明靠窗的位置，怎料前天接到客服來電，震驚得知當天竟要坐在「餐廳外的走廊」，而對方回覆的方式更是惹怒他，眼看1人3千多元的消費，卻得到這樣的對待，他不禁發文嘲諷，「讚嘆這間酒店大過年生意之興隆呀！」

網友2日在「爆料公社」發文提到，3個月前訂了台中知名飯店「金典酒店」的除夕餐，還註明要窗邊位置，「昨天接到來電，說紅酒不提供，然後又說因為我們註明要窗戶位置，所以給了一個『餐廳外的走廊』、有無敵玻璃門，且不知是不是逃生門的豪華座位。」

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聞言，他錯愕不已，認為這餐三人要價9千多元，卻被排在餐廳外的場地，「不僅如此，還要給肯定沒服務生經過的服務費，隨便去個美食街吃應該都更值得，只能讚嘆這間酒店大過年生意之興隆呀！」

同時，原po也公布對話截圖，客服解釋，餐廳內都是10人1桌的座位，以往從未銷售過3人的，而且裡面也已客滿，最後更開出3方案，分別是退費、改至牛排館或者改為外帶。

▲客服給他三條路選擇。（圖／翻攝自爆料公社）

對此，網友們紛紛回應，「其實我覺得，人少訂小餐廳比大飯店合適又溫馨，食物美味也不輸飯店」、「稀有動物區和可愛動物區」、「這次我站在客人這邊」、「這位置我沒辦法接受，會選外帶回家！但上了爆料還是退費好了」、「台中還有很多好吃的，千萬別花大錢受氣」、「原來只要有玻璃就叫靠窗」、「副本開一天了，飯店完全無作為，客服水準太低就算了，連公關也不行？」「頂一下這種賺錢態度」。

另外，針對客服應對的方式，不少人直呼，「不協調，直接給你三條路欸！這家店真厲害啊」、「這個客服不行」、「別去啊！幹嘛花錢還要受氣」、「這種回覆似乎缺乏教育」、「這回覆根本像極了有嚴重的中二病」、「完全不怕得罪你！因為你們只有3人啊！爛透了」、「這種客服真的是趕客人」。