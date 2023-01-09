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眉原站入圍共餐食力獎、推動一部落一站　南投原民文健站成果豐

▲南投縣眉原文化健康站入選國民健康署「共餐食力獎」。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣眉原文化健康站入選國民健康署「共餐食力獎」。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

衛福部國民健康署舉辦「社區共餐食力獎」，全國計20家社區參與，包括南投縣3家社區共餐據點投件，其中「眉原文化健康站」通過第一階段書面審查而順利入圍；此外，監察委員去年底赴南投縣關心原住民文化健康站推動情形，也肯定縣府落實一部落一文健站的普及建置成效，縣府則承諾爭取更多資源，全力活化深化文健站的各項服務。

國健署今天帶領中華民國營養師公會全國聯合會評審委員，一同至眉原文化健康站現場實地訪查，由縣府衛生局、南投社區營養推廣中心及原民局人員陪同，並由負責人彭偉華牧師及男投社區營養推廣中心營養師賴仁傑進行解說，包括文健站利用在地食材入菜、提供高齡友善菜色、快樂農場、連結社區資源，營造高齡友善環境等面向。

訪查委員侯玟伊表示，廚房食物備品不僅有分類、離地管理，且供應給長者之餐點種類充足，並善用在地食材入菜，也看到高齡7旬長輩無償提供農土設置快樂農場，不僅讓食物可自給自足，也讓長輩開心活動身體，很令人感動；另衛生局也用心製作多款原民族語衛教文宣，值得肯定。

▲監委巡察關心南投縣原民文化健康站。（圖／南投縣政府提供）

▲監委巡察關心南投縣原民文化健康站。（圖／南投縣政府提供）

彭偉華說，部落民眾利用共享食材，如自產蔬菜換部落獵人肉品，並讓長輩在快樂農場飼養雞、鴨、鵝，並耕種南瓜、檸檬、梅子、鵝仔草、馬告等當地作物，既能延緩長者失能及提供營養，也保留原住民的飲食文化，更提供部落長者的陪伴、送食、共食的營養照顧，他很感謝衛生局的輔導。

衛生局長陳南松表示，本次眉原文化健康站在衛生局輔導下能入圍國健署「共餐食力獎」，對南投縣長期協助輔導社區的社區營養推廣中心營養師是莫大肯定，也感謝文健站的用心，未來將持續鼓勵社區發展協會、據點等單位踴躍參與，共同為長者營養健康貢獻心力，並預祝南投文健站榮獲佳績。

監察委員賴振昌、葉大華則於去年12月30日到南投縣巡察並受理民眾陳情，關心原民文健站推動情形；縣府秘書長洪瑞智指出，全縣42個原住民部落已建置37個文健站，正積極朝一部落一文健站目標邁進，全縣文健站140多位照護人員全數晉用在地原住民，且只要通過族語認證每月即多1千元津貼。

2監委督促縣府持續強化照護人力、原民文化傳承及永續發展，如所有照顧人員僅5位男性，提醒應加強鼓勵部落青年投入文健站及長照關懷站的工作，洪瑞智承諾優先努力推動；另監委認為伊達邵文健站場域空間位置也有待加強，縣府將結合邵族民族議會等在地團體，積極尋覓更好的用地爭取更多資源推動遷址改建文健站案。

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