台中阿嬤深夜「手提10萬現鈔」站街頭　見警跳針回答：要還別人錢

▲台中7旬婦深夜攜10萬元上街「還錢」，員警詢問要給誰，她卻無法回答，（圖／台中市政府警察局第六分局）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市警察局第六分局員警日前深夜巡邏時，在西屯區工業區38路、順和七街路口發現73歲楊姓阿嬤神色緊張站在路口，經詢問後發現對方竟攜10萬在身上，驚訝之餘不斷詢問其用途，但阿嬤語無倫次無法溝通，只記得要還別人錢，只好先安撫阿嬤情緒，並將人帶回派出所休息，聯繫家屬協助阿嬤平安返家。

台中市警察局第六分局工業區派出所巡佐程大坤、警員洪紳寶日前深夜在西屯區加強夜間治安巡邏時，在工業區38路、順和七街路口發現73歲楊姓阿嬤神色緊張站在路口，立刻上前關懷，過程中發現楊婦拿著的手提袋內竟裝著10萬元現金。

員警驚訝之餘立刻詢問阿嬤身份與地址，又為何要深夜帶大量現金出門，但阿嬤語無倫次無法溝通，只是不斷回答要還別人錢，卻無法回答要還給誰，由於擔心對方可能遭到詐騙，遂一邊安撫阿嬤情緒，一邊將人帶回派出所休息，所幸阿嬤有隨身攜帶身份證件，趕緊聯繫其家屬到派出所。

楊姓家屬趕到派出所後，表示阿嬤年事已高，最近精神狀況不好，已出入醫院多次，時常不知所云，經常趁家人不注意偷跑出門，這次甚至在晚上攜大筆現金在路上遊蕩，幸好有機警且熱心的員警協助，母親才能平安回家，非常感激員警幫忙。至於阿嬤究竟要還誰錢，她離開前仍想不起來，家屬表示未來會多加注意。

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