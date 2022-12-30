母臥病20年…男床前「怒甩棉被」吼：怎麼還不死？真相惹心酸

▲大陸江西一名男子的母親已經長期臥病20年，日前他突然情緒崩潰，對著母親大吼「怎麼還不死啊」，畫面令人相當心酸。（圖／翻攝貓頭鷹視頻）

圖、文／CTWANT

現代醫學越來越發達，平均壽命也隨之增長，而老人長照也成了一項重要的社會課題。大陸江西一名男子的母親已經長期臥病20年，日前他突然情緒崩潰，對著母親大吼「怎麼還不死啊」，畫面令人相當心酸，也引起熱議。

大陸江西一名網友拍到，隔壁病床一名男子正在照顧自己的母親，幫她拍背照料，沒想到期間卻突然情緒失控，用力拉扯了棉被，還對母親大吼「看見你死，想要你死，怎麼不死啊你」，還把棉被用力朝著母親甩過去；隨後男子疑似觀察到母親被子蓋得不舒服，無奈問道「這被子蓋得不舒服啊？」之後推了坐起的母親一把，並將棉被鋪好，繼續照顧。

影片曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛無奈嘆道「兒子嘴很壞，不過....長照20年真的也不是大部份人可以做到，希望政府機構也能多一點協助」、「久病床前，兒子難免發牢騷，但是能照顧20年，嘴硬心軟，還是孝敬的」、「不要說照顧了，你天天和病人在一起，人也會變得壓抑的」、「照顧病人真的很累，如果真的照顧20年我覺得他已經是聖人了」、「看不得這種，難受」。

延伸閱讀

▸ 女網紅DIY染髮引起過敏 全臉腫脹不堪、頭皮流膿慘毀容

▸ 世紀暴雪侵襲！尼加拉瀑布成冰霜大地美景 紐約州受創嚴重

▸ 蕭敬騰打球受傷痛到冒冷汗 就醫照X光發現竟是「骨裂」