　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

母臥病20年…男床前「怒甩棉被」吼：怎麼還不死？真相惹心酸

大陸江西一名男子的母親已經長期臥病20年，日前他突然情緒崩潰，對著母親大吼「怎麼還不死啊」，畫面令人相當心酸。（圖／翻攝貓頭鷹視頻）

▲大陸江西一名男子的母親已經長期臥病20年，日前他突然情緒崩潰，對著母親大吼「怎麼還不死啊」，畫面令人相當心酸。（圖／翻攝貓頭鷹視頻）

圖、文／CTWANT

現代醫學越來越發達，平均壽命也隨之增長，而老人長照也成了一項重要的社會課題。大陸江西一名男子的母親已經長期臥病20年，日前他突然情緒崩潰，對著母親大吼「怎麼還不死啊」，畫面令人相當心酸，也引起熱議。

大陸江西一名網友拍到，隔壁病床一名男子正在照顧自己的母親，幫她拍背照料，沒想到期間卻突然情緒失控，用力拉扯了棉被，還對母親大吼「看見你死，想要你死，怎麼不死啊你」，還把棉被用力朝著母親甩過去；隨後男子疑似觀察到母親被子蓋得不舒服，無奈問道「這被子蓋得不舒服啊？」之後推了坐起的母親一把，並將棉被鋪好，繼續照顧。

影片曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛無奈嘆道「兒子嘴很壞，不過....長照20年真的也不是大部份人可以做到，希望政府機構也能多一點協助」、「久病床前，兒子難免發牢騷，但是能照顧20年，嘴硬心軟，還是孝敬的」、「不要說照顧了，你天天和病人在一起，人也會變得壓抑的」、「照顧病人真的很累，如果真的照顧20年我覺得他已經是聖人了」、「看不得這種，難受」。

延伸閱讀
女網紅DIY染髮引起過敏　全臉腫脹不堪、頭皮流膿慘毀容
世紀暴雪侵襲！尼加拉瀑布成冰霜大地美景　紐約州受創嚴重
蕭敬騰打球受傷痛到冒冷汗　就醫照X光發現竟是「骨裂」

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
全台跨年「21場超強卡司」總整理！　日韓大咖登台
59歲富豪「睡遍AV女優」收山！婚後知嫩妻真實身分　下場慘了
快訊／長榮海運豪發45個月　長榮航空年終出爐！
70坪豪宅「8折出售」！他秒出手買　姑姑見1點嘆：難怪降價
1公噸機台壓傷員工　雅速達廠長被判刑！昨命喪火窟
高雄警清槍不慎「轟1聲」！　慘遭記過懲處
北市男遭公車撞死　與家人失聯20年...妹悲：竟是最後一面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

多國升高對陸旅客檢疫！陸：防疫應適度「對各國公民一視同仁」

每日急診800人！　解放軍總醫院急診主任曝：危重病人比例增加

母臥病20年…男床前「怒甩棉被」吼：怎麼還不死？真相惹心酸

陸官方宣布1020項商品1／1起實施低於最惠國稅率　新冠藥原料免關稅

陸「核酸檢測亭」被上網拍賣！解封全閒置「高級款4.3萬元」

2022大陸十大社會事件（下）：「白紙」催出解封　「清零」變不公布數據

2022大陸十大社會事件（上）：上海封城呼救被404　鐵鏈女引爆盛世危機

巨乳重機女神吃「精液炒雞蛋」　絕招是下體塞10支筆

嫩妹獻出初夜「血染床單」！男友爽完追討清潔費：200元不是小數目

華為智慧型手表綁火腿上「測出血氧心跳」！公司回應了

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

李明依決裂宋逸民　小甜甜揭老公3怪癖｜20221229 ET午間新聞

多國升高對陸旅客檢疫！陸：防疫應適度「對各國公民一視同仁」

每日急診800人！　解放軍總醫院急診主任曝：危重病人比例增加

母臥病20年…男床前「怒甩棉被」吼：怎麼還不死？真相惹心酸

陸官方宣布1020項商品1／1起實施低於最惠國稅率　新冠藥原料免關稅

陸「核酸檢測亭」被上網拍賣！解封全閒置「高級款4.3萬元」

2022大陸十大社會事件（下）：「白紙」催出解封　「清零」變不公布數據

2022大陸十大社會事件（上）：上海封城呼救被404　鐵鏈女引爆盛世危機

巨乳重機女神吃「精液炒雞蛋」　絕招是下體塞10支筆

嫩妹獻出初夜「血染床單」！男友爽完追討清潔費：200元不是小數目

華為智慧型手表綁火腿上「測出血氧心跳」！公司回應了

連勝關鍵！勇士新援迪文森佐成奇兵　柯瑞、普爾都說讚

女友家討聘金36萬、黃金6兩　訂婚36桌他被逼付一半：結果沒嫁妝

浪貓收編半年變「三角御飯糰」　後腳消失笑翻媽：沒吃飽不會走

台南最好玩冒險飯店打造「黃阿瑪主題房」　明年1月起可帶寵物入住

連假半個台灣有雨　「迎曙光」機率低！放晴轉乾時間點出爐

台股61年來僅10次跌逾兩成！　今年跌幅排行老八

高端涉內線交易遭士檢搜索　王鴻薇批「動作慢」：證據早被銷毀

雙北退休族出手　礁溪溫泉宅4樓戶飆上5字頭

台南市警婦幼警察隊新任隊長布達交接　蔡佳璋陞任視事

《肯拼》李佳穎過聖誕趴！　羞認無尊是小時候喜歡的類型

曾嗆養貓別回家1周就被收服 阿公阿嬤親乖孫、玩握手寵翻

大陸熱門新聞

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

巨乳重機女神吃精液炒雞蛋　秀塞10支筆絕招

華為智慧手表綁火腿上　竟測出血氧、心跳

妻拉外送員「進屋半小時」　尪看監視器氣炸揍人

女兒確診血癌！他想移植骨髓意外發現超綠真相

男童高壓電線掛身上大玩盪鞦韆！影片嚇死一票人

藝術大師繪製兔年郵票　遭狂嘲有妖氣

「白紙」催出解封　「清零」變不公布數據

母臥病20年　男怒吼：怎還不死？

上海封城呼救被404　鐵鏈女引爆盛世危機

陸「核酸亭」被上網拍賣！高級款4.3萬元

人妻確診　公婆狂罵拿22萬逼離婚

女大生確診愛滋遭排擠逼退學！1年後發現是誤診

愛滋女無套接客！恩客剛爽完驚知真相

更多熱門

相關新聞

魚乾噴殺蟲劑！2歲女童吃下「口吐白沫抽搐」

魚乾噴殺蟲劑！2歲女童吃下「口吐白沫抽搐」

泰國一名母親日前在臉書上透露，年僅2歲4個月的女兒吃了她在市場買的魚乾，出現脖子舌頭僵硬，甚至抽搐、口吐白沫的情況，被送到急診搶救，才得知女兒吃的魚乾中噴有殺蟲劑。

宥勝「遺書堅持寫這一點」！

宥勝「遺書堅持寫這一點」！

台灣女優空姐裝現身　曝遇暴龍級對手

台灣女優空姐裝現身　曝遇暴龍級對手

比日本還嚴！這國全面禁止陸客入境…一文看懂全球邊境新規

比日本還嚴！這國全面禁止陸客入境…一文看懂全球邊境新規

被包養4年存600萬！大學妹嗆業務哥：窮就閉嘴

被包養4年存600萬！大學妹嗆業務哥：窮就閉嘴

關鍵字：

周刊王長照

讀者迴響

熱門新聞

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

Toyz被打笑說「肌肉棒子」！館長不簽約了

台中「毛骨悚然」套房　124萬成交了

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

阿Ben再砲宋逸民「協會變邪會」

巨乳重機女神吃精液炒雞蛋　秀塞10支筆絕招

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面