　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

家醫足跡繞行台灣270圈！花蓮落實醫養一條龍　獲創新服務大獎

▲▼花蓮縣政府提出「發展長照與醫療對接創新服務模式」獲行政院肯定，勇奪社會關懷服務獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府提出「發展長照與醫療對接創新服務模式」獲行政院肯定，勇奪社會關懷服務獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有「公部門奧斯卡獎」之稱的行政院「政府服務獎」日前公布第5屆得獎機關，19日由院長蘇貞昌親自頒獎，花蓮縣政府提出「發展長照與醫療對接創新服務模式」獲行政院肯定，勇奪社會關懷服務獎，足以樹立成為其他縣市學習標竿及複製應用。

本屆共有133個機關參獎（數位創新加值項42個、社會關懷服務項91個）並評選出24個得獎機關（數位創新加值項機關8個、社會關懷服務項機關16個），花蓮縣此次獲獎方案創新長照居家失能個案家庭醫師照護服務，建立發展長照與醫療對接的服務模式，落實分級醫療，打造「醫養結合」一條龍，讓長者開心在家健康老，充分落實縣長徐榛蔚照顧老大人的健康永續政策。

▲▼花蓮縣政府提出「發展長照與醫療對接創新服務模式」獲行政院肯定，勇奪社會關懷服務獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

失能個案照顧及醫療誰看顧？縣長徐榛蔚表示，花蓮南北137.5公里長，失能個案散居中南區之縱谷線及海線，皆需舟車勞頓至資源集中北區就醫，在宅獲得照顧及醫療服務，是失能者切身的期待。偏鄉醫院資源少，肩負全齡民眾健康，而基層診所散佈於各鄉鎮，最適合擔任民眾疾病預防及管理的守門員。110年居家失能個案家庭醫師照護花蓮縣涵蓋率78.45%全國之冠（全國平均25.96%），推動迄今總計有10045個家庭之失能個案受惠，肯定轄區內58家診所、80位醫師及168位護理人員到宅主動積極作為，13鄉鎮走透透，整體家庭醫師足跡足以繞行台灣270圈，令人感佩。

▲▼花蓮縣政府提出「發展長照與醫療對接創新服務模式」獲行政院肯定，勇奪社會關懷服務獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣衛生局配合衛福部長照2.0政策，自2018年9月起積極布建居家失能個案家庭醫師照護方案服務，推動診所醫師走出診所到長照案家，透過醫師及護理師定期家訪，評估個案疾病及居家照顧的問題整合精準服務對策，獲民眾好評，亮點為整合基層醫療診所、居家護理機構、社區醫療群、長照中心合作模式為架構，發展長照與醫療對接服務模式，建立分級醫療模組提供長照個案服務，並向後銜接推動尊嚴善終，使長照2.0成為有感政策，醫療及照顧雙重保護成效加值。至今推動成效：
1、居家失能個案家庭醫師服務涵蓋率達117%，全國第一。
2、預立醫療照護諮商訓練課程完成率98.3%，全國第一。
3、ACP&AD完成宣導個案3715人；宣導家屬2,760人。
4、以診所為派案單位，58家診所、80位醫師、171位護理師到宅服務，
全台唯一。
5、「診所家數」資源不足區成長最高達5倍；艱困區成長最高達7倍。
6、「服務涵蓋率」資源不足區上升最高達41%；艱困區上升達37.8%。
7、轉介APP長照服務送到家，已成功服務875位病患。
8、減少就醫，趟趟省荷包（至北區就醫（人/趟），中區節省232元，南區538元。

在地老化是全球高齡社會的目標，花蓮縣政府持續推動多項照護措施，極力推動「一村里、一據點；一部落、一文健」縮小照顧距離，整體社會福利機構，包含社照C據點、長青大學、文健站等，自107年至今新增148處，累計365處，增幅達68%，多元情境設計服務，除長照據點服務之外，也推出「運動舒包」、「銀髮健身課程」等不同服務，提供不同需求的長者都能得到對應適切的服務項目，持續照亮及守護花蓮的長輩，展現花蓮長照軟實力，成為老大人安心養老典範縣市。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
露營山崩活埋「母女泥中緊緊相擁」罹難　全家剩兒子獨活
日圓急升！　專家：別等了！現在非常便宜
依依才拒納豆求婚　認「曾大吵要分手」
史上新高！　台灣人被騙27億元
快訊／「布農族美少女」擊敗日本名將　奪亞錦賽生涯首金
快訊／台中50年名店燒光！　遊客專程來吃看傻
快訊／警局突遭搜索！　30多歲員警被帶走
快訊／北市立委補選抽籤！　號次出爐
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

友善育兒幸福職場　台電雲林區處教保中心獲頒榮譽獎牌

雲林天主教若瑟醫院年度聖誕義賣　盈餘助弱勢渡寒冬

家醫足跡繞行台灣270圈！花蓮落實醫養一條龍　獲創新服務大獎

獲七大社團支持連任　郭信良：謙卑與人民站在一起

楊梅埔心牧場轉型影城　鄭文燦：打造成桃園旅遊新亮點！

關山米國學校獲環教場域認證　提供推動優質環境及食農學習

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

威力掃蕩肅槍掃毒　南警逮獲海洛因藥頭、藥腳

日本群馬縣水上町長　拜訪南消深化台日防火防災燈籠交流！

台東愛部落i-Tribe無線網路熱點全台最多　183部落建置完成

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

友善育兒幸福職場　台電雲林區處教保中心獲頒榮譽獎牌

雲林天主教若瑟醫院年度聖誕義賣　盈餘助弱勢渡寒冬

家醫足跡繞行台灣270圈！花蓮落實醫養一條龍　獲創新服務大獎

獲七大社團支持連任　郭信良：謙卑與人民站在一起

楊梅埔心牧場轉型影城　鄭文燦：打造成桃園旅遊新亮點！

關山米國學校獲環教場域認證　提供推動優質環境及食農學習

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

威力掃蕩肅槍掃毒　南警逮獲海洛因藥頭、藥腳

日本群馬縣水上町長　拜訪南消深化台日防火防災燈籠交流！

台東愛部落i-Tribe無線網路熱點全台最多　183部落建置完成

友善育兒幸福職場　台電雲林區處教保中心獲頒榮譽獎牌

鳳南小隊合體！許光漢祭《想見你》票房公約　放送「下半身福利」謝粉

陽帆23歲愛女進軍歌壇！　「開深V激美模樣」曝光

李忠庭遭爆曾嗆「當立委就是要賺錢」　林穎孟：當議員常自掏腰包

諷吳怡農「其實是個草包」　國民黨團：很快會變林智堅2.0

視力1.0不代表好！專家破「4大近視迷思」：光禁止看3C沒用

台銀日圓現鈔見0.2353　10萬台幣較「最佳換匯點」少3.5萬日圓

獨／食品遭歧視「補件提前1年」！食藥署不忍了　還原與陸通聯內容

吳怡農不接辯論戰帖！　王鴻薇嗆：我提100個政見他都不敢辯啦

同居男友妹妹「家裡果蠅狂飛」　妹子被折磨到崩潰：看到她就想吐

戲精貓看醫生像演恐怖片　「瞳孔睜大15秒」笑翻媽！

地方熱門新聞

3歲女童寒流侵襲中走失警積極尋童

來新北玩中和公園　都市森林中體驗遊戲場

民進黨台南市議長提名人邱莉莉提新議會改革方案

林男酒駕罰鍰19萬7千元拒繳查扣小貨車

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

四處竊取娃娃機錢箱警民合作逮獲竊嫌

平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

酒駕累犯中風長期臥床　法拍土地繳30萬罰款

郭信良獲七大社團支持連任

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

埔心牧場轉型影城　打造成為桃園旅遊新亮點

南警逮獲海洛因藥頭、藥腳

桃園「環保行政園區」啟用　近600人員進駐

更多熱門

相關新聞

已婚醫偷吃女病患！她陪爬山傳性感照

已婚醫偷吃女病患！她陪爬山傳性感照

台北一名何姓女子與老公皆是醫生，但她發現老公背著她與黃姓女病人一起去爬山，讓她氣得以擴音方式打電話給黃女，要求對方遠離老公，但何女後來發現黃女仍然跟老公往來，不僅傳性感內衣褲照，還跟老公滾床，讓她怒而提告。士林地院近日審結，判黃女要賠45萬。

朝陽科大學生盛讚「五星級宿舍」將退場　屋主曝：改做銀髮村

朝陽科大學生盛讚「五星級宿舍」將退場　屋主曝：改做銀髮村

淫醫師外遇女學生！診所沙發狂%200次

淫醫師外遇女學生！診所沙發狂%200次

台南勞工局推動職業健康與安全準則計畫

台南勞工局推動職業健康與安全準則計畫

永康警破獲一條龍大麻栽種製造工廠

永康警破獲一條龍大麻栽種製造工廠

關鍵字：

分級醫療醫養一條龍長照創新服務 家庭醫師足跡繞行

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

麥當勞「9大品項買1送1」連5天搶

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面