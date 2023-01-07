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新北首座機能型防災公園啟用　侯友宜：持續提升救災能量

▲新北首座機能型防災公園啟用。（圖／新北市消防局提供）

▲侯友宜感謝所有消防及義消人員，展現防救災能力共同守護新北市民。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市今（7日）在新店十四張歷史公園舉辦119消防節誌慶活動，由市長侯友宜啟用新北首座機能型防災公園，並表揚「消防及義消之最」績優人員。侯友宜表示，新北快搜部隊共有252人，為全國救災能量最高，未來持續精進救災救護相關演練，提升救災能量。

為強化震災收容能量，新北打造十四張歷史公園成為首座機能型防災公園，建置獨立維生儲水槽及緊急發電機，災時可將園內遊憩設施轉換為爐具等17項防災設施，提供1000位災民、長達30日的收容能量。侯友宜說，新北市除了持續升級防災公園功能，OHCA存活率達10.71%為六都最高，感謝消防及義消同仁辛苦付出。

▲新北首座機能型防災公園啟用。（圖／新北市消防局提供）

▲新北首座機能型防災公園啟用119展現防救災能量。

今日活動現場，消防局展示精良車輛裝備、創新防災教具及複合救災演練。侯友宜表示，新北積極強化消防設備，像是大量購置小型廂型水車，使車輛能夠進入巷弄；或是引進電動骨針，讓救護人員能夠快速給予急救藥物，在35件案例中使OHCA存活率達13%，增進急救效率。

消防局表示，新北快搜部隊是全國唯一能在災害現場進行外科手術的隊伍，在現場立即給予民眾胸、腹部止血，即時挽救民眾生命。新北市今年更首創7支輕型救援隊及第2組重型救援隊，能夠在地震衍生複合性災害第一時間大量投入救援，為全台搜救部隊能量之最。

▲新北首座機能型防災公園啟用。（圖／新北市消防局提供）

▲新北市OHCA康復出院率六都居冠，為精進救護技術，特別購置電動骨針，大大提升搜救隊救援能量。

▲新北首座機能型防災公園啟用。（圖／新北市消防局提供）

▲新北市救災能量展示，侯友宜市長視察救援隊搶救演練。

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