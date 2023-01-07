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東北角溫泉祭！打造日系浮世繪「燈籠牆」　網美打卡新熱點

▲東北角溫泉祭 打造日系浮世繪「燈籠牆」。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲福隆溫泉祭正式開跑，打造超日系浮世繪展區，以及高4米的網美燈籠牆。（圖／福容大飯店福隆提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

福隆真的有溫泉！隨著冬季氣溫逐漸下降，春節前恐又有一波跳水式的降溫，但也是台灣人最愛的泡湯季節，而位於東北角的福容大飯店福隆，也從1月7日起到4月23日推出「福隆溫泉祭」系列活動，打造超日系的浮世繪展區以及高4米的網美燈籠牆，還有浴衣試穿體驗區，再加上暖冬鍋物美食，就要讓你在新年泡得暖心暖胃又網美！

福容福隆透過大東北角觀光圈亮點型塑計畫，選用大眾文化的日系風格，結合東北角觀光特色如龜山島、芒花季等，在飯店內打造四大特色打卡點，其中兩座高達4米的大型浮世繪，其中男形象作品「泉舞風芒」，芒花隨風勁舞動感的搖曳，以及佇立在海中的龜山島展現出堅韌與英氣，如同男子「泉」不論晴雨，都在東北角的山頭與大海上盡情舞動，開拓新年新氣象。

▲東北角溫泉祭 打造日系浮世繪「燈籠牆」。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲溫泉祭日本舞演出。

另外，女形象作品「見晴草嶺」是以來福隆登草嶺古道為題，在風吹過白靄靄的芒花，高掛在太平洋上空的艷陽，映照出雪白夢幻芒花，與女主角「湯子」一起見晴草嶺看見東北角的山之美。而還有一個讓人驚艷高達4米的燈籠牆「暖光戀福隆」以紅白相間的燈籠，和煦的暖光讓人就像穿越時空，走入日式老街中備感溫馨，而其中相互輝映著「東北角觀光」與「福隆溫泉」更是強調出溫泉主題，推動溫泉產業觀光。

還有「祭典煙火區」將海上美麗的煙花景色搬到飯店內，還有祭典小遊戲釣水球以及敲達摩挑戰，都能讓大人小孩都能玩得盡興；當然最重要的衣著體驗更是不能少，飯店也準備了浴衣體驗區，讓遊客都能穿上日式浴衣，搭配面具、髮飾、木屐以及紙傘道具，一起在展場內拍好拍滿！

▲東北角溫泉祭 打造日系浮世繪「燈籠牆」。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲溫泉祭開放浴衣試穿體驗。

福隆福容擁有全台唯一溫泉沙灘Villa度假別墅，推出「風呂湯屋小旅行」雙人泡湯方案只要1999元起，自即日起至2023年3月31日止，週一至週四雙人湯屋1.5小時再加雙人份鍋物，靜謐的湯屋中旅客們可以獨享地下1500公尺深層萃取的福隆海洋溫泉水，房間裡的木質泡湯池散發出的微微木香，在海浪聲和綠蔭環繞下，享受最隱密、愜意的泡湯時光。

除了展覽活動外，飯店也祭出多項優惠及好禮要送給全台民眾，只要在活動期間於福隆溫泉祭展覽內，與作品拍照打卡上傳粉絲專頁，就有機會抽到萬元住宿券等好禮；搭配新北市政府「暖冬感溫祭」活動，自即日起到2月15日止，只要在飯店消費滿200元，憑發票至活動官網登錄即可參加摸彩活動，有機會抱走總價值超過40萬元的超值好禮。更多活動資訊請上「福容大飯店福隆」官網查詢。

▲東北角溫泉祭 打造日系浮世繪「燈籠牆」。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲福隆鍋物「芋頭小捲米粉鍋」。

▲東北角溫泉祭 打造日系浮世繪「燈籠牆」。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲福容福隆Villa湯屋。

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