▲反毒大遊行，國際扶輪3462地區捐贈20萬元助弱勢。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

國際扶輪3462地區的年度盛事「扶輪日活動」，今年以「人人為我；我為人人；助人為善」為主題，規劃「愛心園遊會暨反毒公益遊行」，今天在台中市民廣場登場，由扶輪重機隊及扶輪社等公益團體現場大會師，宣示反毒的決心。總監楊世裕表示，這次活動中國際扶輪3462地區向台中市政府捐贈六處AED設置，再捐20萬元給社會局。

▲楊世裕表示，今年由扶輪社友出錢出力安排社福團體到場設攤，舉辦愛心公益園遊會，在歲末年終送暖。

楊世裕表示，今年由扶輪社友出錢出力安排社福團體到場設攤，舉辦愛心公益園遊會，在歲末年終送暖。另外，3462地區今年也持續推動C肝防治，特別在彰化縣表現非常優異，目前C肝防治上的成績是全國第一。同時也將持續進行AED設置計劃，希望在有需要的時候，發揮救人一命的效果。此外，春季將與林務局合作推動千人植樹活動，響應地球環保，希望藉由扶輪日，讓大家共同見證、ㄧ起參與公益。

今天扶輪日活動涵蓋臺中、彰化、南投等地區的扶輪社，現場共設有200個攤位，邀集中部地區各公益單位團體，還有各區扶輪社友的品牌商品展售，以及「飛揚的青春」童趣飛機現場體驗、帶領孩子飛向未來。同時並安排來自世界各國的RYE交換計畫生表演、以及公益團體立達啟能中心、民歌手等演出，透過精彩內容帶動社會正向力量。